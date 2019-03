C’est une marée humaine qui s’est réunie, hier matin, pour défendre la cause des océans ! Plusieurs centaines de coureurs de tous âges et de tous horizons ont répondu à l’appel de « TAF » -The Animal Fund- et de la ville de Menton pour participer à une course pour l’océan.

Baskets et shorts étaient donc de rigueur hier matin pour près de quatre cents participants réunis durant cette matinée sur le parking du stade Rondelli et accueillis par une banderole « Help Us Save The Ocean - Joint TAF Today ! »

La marathonienne Paula Radcliffe au départ !

Au programme de cette bonne action : deux courses et un nettoyage de plage. Ainsi, chaque inscrit eut l’opportunité de choisir un des deux parcours - avec un de 1km à destination des plus eunes et des flâneurs et un autre de 4 km pour les plus courageux - proposés lors de cette manifestation organisée par cette association qui en est à sa troisième action dans la Cité des citrons. Et ceci en présence de la championne Paula Radcliffe, rien que ça ! Une marraine au palmarès (1) des plus impressionnants qui s’est jointe à la vingtaine de bénévoles présents pour l’occasion afin de sensibiliser les Mentonnais aux dangers qu’encourt le milieu océanique. « Il faut que les gens après cette action rentrent avec le message suivant : l’océan c’est vraiment important et il faut le sauver », a souligné Birit Legrand, présidente et fondatrice de TAF, auprès des nombreuses personnes présentes à ce rendez-vous autant écologique que citoyen.

Une belle initiative généreusement baignée de soleil comme si les éléments eux-mêmes avaient décidé de participer à leur manière à cette initiative citoyenne. La direction est donnée, la course pour notre préservation n’est pas encore terminée !