Beauté des Voix et Merveilles

L’association « Voix des merveilles », sous la présidence de Maria Rosa Carminati, ancienne cantatrice de renommée internationale, a organisé à Breil-sur-Roya, ce dernier week-end de Pentecôte, un Festival lyrique d’une très grande qualité, sous la forme de deux concerts.

Claudia Sasso, Diego Saavedra, Ioan Hotenski...

Un public nombreux, enthousiaste et conquis par la richesse, la diversité et la beauté des œuvres a pu admirer la belle et talentueuse Elena Khuzheleva, soprano originaire d’Ukraine, qui d’Odessa est venue interpréter, entre autres morceaux, des airs de Mozart, Händel, Bizet ou Tchaïkovski.

Il a frissonné aux vocalises de Claudia Sasso, soprano, ancienne élève de Maria Rosa Carminati, en interprétant l’Air des clochettes et l’Air de la poupée d’Offenbach.

La puissance et la richesse de la voix de Diego Saavedra, ténor originaire du Chili, interprète à l’Opéra de Nice a également enthousiasmé les mélomanes.

Son duo avec Claudia Sasso Verrano a te sull’ore de Gaetano Donizetti a émerveillé.

Sans oublier la voix pleine et profonde de Ioan Hotenski, baryton basse, également chanteur à l’Opéra de Nice, dans ses interprétations d’un air de Faust de Gounod et d’un air de la Dame de Pique de Tchaïkovski.

Tous ces artistes ont bénéficié pendant plus de trois heures, de l’accompagnement de Nelly Fourcade, infatigable pianiste.

Parmi la nombreuse assistante, on notait la présence d’André Ipert, maire de Breil-sur-Roya, de nombreux membres du conseil municipal dont Michel Masséglia, adjoint au maire chargé de la Culture, de Laurence Forestier conseillère régionale.

Maria Rosa Carminati remercie très vivement l’ensemble des artistes, des personnels, membres du conseil d’administration, des bénévoles et du nombreux public ayant permis la réalisation de ce magnifique festival 2019.