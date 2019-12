Beausoleil se replace

0-1, 26’ (Aheddam, Beausoleil) : bien trouvé par Ayité, Correia fixe le défenseur et sert Bouacida. Le tir de ce dernier est ralenti par Ciravegna, mais Noamane Aheddam est le plus vif pour pousser le cuir au fond des filets.

0-2, 40’ (Aheddam, Beausoleil) : Aheddam et Bouacida réalisent un une-deux dans la surface roquefortaise. Bien servi, Aheddam pique son ballon devant Ciravegna pour s’offrir le doublé.

1-2, 57’ (Ben. Succo, Roquefort) : sur le côté droit, Chagot adresse un excellent centre, bien travaillé. Benoît Succo s’élève pour placer une superbe tête qui ne laisse aucune chance à Leperlier.

1-3, 60’ (Bouacida, Beausoleil) : suite à un bon travail, Aheddam est accroché à l’entrée de la surface. L’arbitre laisse l’avantage car le ballon arrive dans les pieds d’Alan Bouacida, qui trompe Ciravegna d’une frappe puissante à ras de terre.

1-4, 90’ (Lima Miranda, Beausoleil) : lancé côté droit, Zinoun parvient à prendre de vitesse son vis-à-vis. Lucide, il sert ensuite André Lima Miranda en retrait, dont le tir du plat du pied termine dans le petit filet opposé.

La note du match : 7/10

Prétendant à la montée, le FC Beausoleil ne pointait qu’à la 8e place, après un début de championnat en demi-teinte, au moment de se présenter sur la pelouse de l’AS Roquefort, dimanche. Face à l’une des bonnes surprises de ce début de saison, les joueurs d’Yves Bême, souvent loués pour la qualité de leur jeu mais à l’efficacité trop souvent défaillante, ont démontré pourquoi beaucoup voient en eux l’un des favoris à l’accession. Tranchants dans le jeu et efficaces à la finition, les Beausoleillois se sont nettement imposés (4-1) et recollent à la lutte pour le haut du tableau.

Dominateur dans l’entame malgré une formation roquefortaise loin de garer le bus derrière, le FCB trouvait la faille par Aheddam sur sa première occasion nette (0-1, 26’). Dans les minutes qui suivaient, l’ASR ne profitait pas d’un cafouillage (28’). Bouacida manquait l’occasion de faire le break (37’), mais Aheddam, encore lui, y parvenait quelques instants plus tard (0-2, 40’).

Pas résigné, Roquefort poussait en misant notamment sur les centres. Une option payante puisque le capitaine Benoît Succo réduisait le score (1-2, 57’). Relancée, l’ASR concédait un troisième but rapidement (Bouacida, 1-3, 60’) mais obtenait un penalty dans la minute suivante. Forafo prenait Leperlier à contre-pied mais voyait son tir repoussé par le poteau (61’). Le portier visiteur s’envolait ensuite superbement pour sortir une magnifique tentative de lob (67’). L’orage était passé, Beausoleil avait désormais le match en main et allait ajouter un dernier but en fin de partie par Lima Miranda (1-4, 90’).

Malgré cette défaite, l’AS Roquefort reste 4e mais voit plusieurs formations revenir dans le rétroviseur. Parmi celles-ci, le FC Beausoleil revient à 5 points du podium, avec un match de retard à disputer ce dimanche sur le terrain de la réserve du CDJ Antibes.