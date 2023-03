Beausoleil renforce sa vidéosurveillance avec l'installation de trente caméras d'ici 2024

Récemment implantée par une société privée, la caméra surplombe le rond-point Clemenceau et la résidence des Jardins d’Elisa. Doté d’une vision à 360 degrés, l’outil est désormais raccordé au Centre de supervision urbain, boulevard de la république, là où toutes les images de vidéoprotection de la ville affluent.

Courant 2022, la municipalité a amorcé un programme de trois années destiné à la rénovation, la maintenance et l’extension du système de vidéosurveillance.

Coût de l’opération: près de 890.000 euros. "À l’heure actuelle, 65 caméras sont implantées sur 35 sites. Au terme de ce plan, on aura intégré 30 caméras supplémentaires", chiffre Philippe Khemila, adjoint en charge de la Sécurité.

Au fil des mois, donc, celles-ci fleuriront à des endroits stratégiques: dans des bâtiments communaux, en centre-ville, à la frontière monégasque ou encore en périphérie, à l’instar du stade Devens, du parc Grima ou de la résidence Bellevue vers laquelle des rodéos avaient été constatés par le passé. "L’utilité de la vidéprotection n’est pas que répressive. Elle est avant tout dissuasive et nous permet d’avoir l’œil partout, de constater et d’envoyer directement des patrouilles, confie Henri Novak, chef de la police municipale de Beausoleil. Notre commune va bien mais ce qui ressort souvent, c’est le sentiment d’insécurité lié aux regroupements."

Cela va du trafic de drogues aux jeux de ballon en passant par les incivilités et du tapage nocturne. "La vidéo, tout comme l’éclairage, rassure la population."

Lutter contre diverses problématiques

La vidéoprotection permet aux policiers municipaux de constater d’autres infractions commises en ville: dépôts sauvages, stationnements anarchiques ou manquements au Code de la route. "Sur l’avenue Camille-Blanc, la voie de gauche était systématiquement occupée par des véhicules en stationnement. On a mis des panneaux de vidéoverbalisation, on a verbalisé et ça s’est réglé. On tolère le camion qui s’arrête un instant, explique Henri Novak. Autre exemple sur la place Libération: on avait continuellement des commerçants qui jetaient des cartons. C’était une poubelle ambulante. On a verbalisé pendant une semaine, on a aussi mis un emplacement à cartons. Maintenant, c’est propre."

Des parlophones dans les squares

À terme, la Ville de Beausoleil va aussi installer en centre-ville ainsi qu’aux entrées et sorties de la commune des caméras avec lecteurs de plaque d’immatriculation. "Quand on sera sollicités par les services de l’État ou par la Sûreté publique de Monaco, cela nous permettra de faire des recherches et de savoir si tel véhicule est passé sur notre commune", détaille Henri Novak.

À ne pas confondre avec le système LAPI qui, relié au fichier des véhicules volés, reconnaît automatiquement les plaques minéralogiques de ceux-ci. "On pourra aussi faire de la vidéoverbalisation", ajoute-t-il.

Enfin, la municipalité compte prochainement déployer un autre outil en hauteur : les parlophones dans les squares. "L’opérateur du centre de supervision urbain pourra s’adresser aux occupants en cas d’incivilités."

Localisation Première phase - Boulevard Leclerc - Capitole

- Boulevards Leclerc - République

- De Gaulle - Mont- Agel

- Rue du marché

- Rond-point Clemenceau - Verdun

- Jardin d’enfants Elisa

- Jardin d’enfants Elisa - caisse

- Rue des martyrs - square Dubar

- Bâtiment Le Centre Seconde phase - Square Massa

- Riviera/Ferry

- Maréchal Foch - Calmette

- Haut des escaliers Calmette

- En haut du chemin de la Noix

- Chemin de la Noix - Boulevard de France

- Escalier de la Turbie

- École Doumer

- École des Copains

- Esplanade Victor-Hugo

- Chemin des anciens combattants Afrique du Nord

- Entrée du complexe du Devens

- A l’entrée du stade du Devens

- Centre culturel Prince Jacques Troisième phase - Riviera salle de sports

- Riviera Carnier

- Village Charlot

- A l’arrière du Village Charlot

- Maison de quartier

- EHPAD Castor et Pollux

- Skate Park

- A l’amphithéâtre et aux bureaux du Devens.

- Parc Grima

Freezer, la nouvelle recrue de la police municipale de Beausoleil Photo Ville de Beausoleil.