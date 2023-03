Beausoleil: le jardin du Ténao fait l’unanimité

Un petit coin de paradis de 444mètres carrés, avec vue imprenable sur la mer, situé à deux pas de l’école du Ténao et d’un commerce. Non, il ne s’agit pas d’une annonce immobilière comme on peut en lire parfois mais bien du dernier projet abouti de la commune de Beausoleil.

Ombragé, pourvu d’une fontaine, d’espaces de jeux bien délimités, d’une promenade en bois et d’une terrasse où l’on peut déguster une glace ou un café sous une cannisse végétalisée, le jardin du Ténao va, sans aucun doute, faire des jaloux!

Après quatre mois de travaux, l’aire de loisirs qui vient d’être inaugurée par le maire Gérard Spinelli et son équipe est tout simplement méconnaissable.

Auparavant lieu de tensions où les différentes générations rencontraient des difficultés à cohabiter, le jardin s’est depuis métamorphosé en un havre de paix.

"Nous avons tenté de concilier toutes les demandes et nous avons fait des choix. Les élus Cindy Genovese, adjointe déléguée à l’nvironnement, aux obilités, aux spaces verts et aux ménagements paysagers et urbains, et Jorge Gomes, adjoint délégué aux ravaux, à la oirie, à la ropreté urbaine et aux âtiments communaux, ont, avec leurs équipes, réalisé un travail remarquable", détaille le maire Gérard Spinelli.

L’idée ingénieuse du site, qui en fait sa réussite, tient en cet équipement prisé par les adolescents: un city-stade de 128m2, clôturé et protégé au moyen de grilles relativement hautes, si bien que les usagers peuvent profiter des autres espaces comme les balançoires, la maison pour les petits ou encore le boulodrome sans être gênés par les ballons.

Un budget de 286.000 euros

Avec lui, Beausoleil est parvenu à faire cohabiter trois espaces à usages différents, sur une même superficie, convenant aux plus grands comme aux plus jeunes.

"Ce jardin est très bien pensé et bien équipé, confirme une maman. Nous pouvons venir en famille et profiter pleinement. Chacun a son endroit et trouve son compte."

Pour un budget de 286.000 euros, la commune a financé à 100% la réhabilitation, se donnant ainsi les moyens d’offrir un espace de détente adapté et attrayant à ses habitants.