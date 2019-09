Beausoleil célèbre son jumelage avec Alba

Hier matin, le boulevard de la République sentait bon les effluves de la charcuterie, du fromage, du vin et des champignons. Artisans et producteurs italiens avaient investi les lieux le temps d’un week-end pour séduire les papilles locales. L’occasion également de remettre la traditionnelle Truffe blanche à de hauts représentants de la gastronomie.

Hommage à André Moro

Serge Dervieux, président du Comité de jumelage Beausoleil-Alba, a tenu à dédier cette cérémonie à André Moro, conseiller municipal délégué au Tourisme et au Jumelage, décédé subitement le 10 août dernier. Un moment émouvant où l’homme n’a pu contenir ses larmes.

Après avoir récompensé les chefs Joël Garault, Mauro Colagreco, Christian Plumail ou encore Gui Gedda, c’est au tour de la chef Virginie Basselot de recevoir la première truffe blanche de la saison. « L’étoile de la coupole rose », comme l’a surnommée Gérard Spinelli, le maire de Beausoleil, lors de son allocution. Chef au Negresco à Nice, Virginie Basselot est, depuis 2015, Meilleur Ouvrier de France.

Remise des prix

La lauréate du concours « Le Grand Cordon d’or de la cuisine française », Margot Baronchelli, représentant l’école hôtelière de Monaco, s’est également vu remettre un prix, ainsi que Cécile Saba et Jean-Pierre Messy, respectivement artiste créatrice de bijoux sur verre et secrétaire général du syndicat des cuisiniers et pâtissiers de Monaco.

Aujourd’hui les festivités continuent jusqu’à 14 h dans la rue du marché et semi-piétonne, pour promouvoir les spécialités qui font le renom du Piémont. De quoi nous plonger encore un peu dans les vacances…