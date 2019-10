Beau succès de la troisième Bourse aux Graines

Graines de liens »... cette 3e édition de la Bourse aux graines de Beausoleil, organisée dernièrement dans le hall du Centre par l’atelier d’ethnobotanique animé par Brigitte Hourtic, au sein de l’Université dans la ville de Beausoleil, a connu une fréquentation toujours aussi soutenue...

De nombreux passionnés, dont certains apportèrent les témoignages de leurs belles productions obtenues, grâce aux semences récupérées l’an passé, et plantées dans leur jardin ou terrasse, se sont fidélisés à cet événement... Venus tout naturellement se réapprovisionner en graines paysannes, ils échangèrent entre eux conseils et expériences, bref, tisser du lien... À leur disposition, des échantillons très variés de plantes, légumes, aromates ou fleurs, qui allaient du chicon d’Auch à la Romaine de Pavie, en passant par le Pastel des Teinturiers issu de Gascogne et autres piments de Calabre ou haricots des Dolomites... toutes graines de tradition et de terroir glanées par les organisateurs auprès des particuliers et de l’agriculture paysanne, durant leurs vacances dans différentes régions de France et d’Italie...

« C’est une occasion aussi d’initier à l’ethnobotanique, qui permet de faire le lien entre le végétal et les civilisations humaines ou entre cultures locales et traditions culinaires... », explique Brigitte Hourtic. Et un bien beau moment d’échanges et de convivialité qu’elle propose de prolonger dans son atelier, qu’elle anime les mardis au Centre au sein de l’UDLVB. Au programme cette année, la route des Épices, les plantes des mondes grecs et égyptiens, les symboliques végétales en Méditerranée et Moyen-Orient... Les plantes paysannes et leur mémoire oubliée dans l’Arc Alpin jusqu’aux années cinquante, les arbres et forêts, les voyages botaniques, les herbiers et autres créations végétales, la dégustation de produits à base de plantes...