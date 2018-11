Be Safe : l'engagement contre l'alcool au volant

Leur slogan : stay is the limit. Leur moyen : une énergie communicative portée à la boutonnière. Elles sont cinq et elles ont créé l'association « Be Safe Monaco » qui se positionne pour faire de la prévention et éviter que les jeunes prennent le volant après avoir consommé de l'alcool.

Un projet d'utilité publique qui s'est noué après un drame. Celui de la mort dans un accident de la route après une soirée d'un de leur ami au cours de l'été 2 017. « Après cette épreuve, nous avons décidé de nous rassembler pour agir en se disant que ce n'était...