Be Safe agit pour faire la fête en toute sécurité

Elle est allée à bonne école pour tendre la main aux autres. La plus jeune fille de la princesse Stéphanie, Camille Gottlieb, préside depuis deux ans l’association Be Safe. Un projet monté avec quatre amies - Charlotte Marsan, Andréa Puzar, Laura Dias et Margaux Grundstein -, qui consiste à proposer une navette pour ceux qui sortent faire la fête, boivent quelques verres et ne veulent pas reprendre le volant en état d’ébriété.

Les jeunes pour les jeunes

L’élément déclencheur de l’engagement des cinq jeunes filles a été le décès de l’un de leurs amis, en 2017, suite à un accident de scooter dû à l’alcool. Un drame qui a forgé leur entêtement à concrétiser ce projet pour faire vivre l’association, qui a ceci d’original qu’elle est faite par des jeunes, pour les jeunes principalement. Mais pas que.

À l’occasion du deuxième anniversaire de l’association, les filles ont pu se féliciter de leur action menée au cours de l’été qui a permis de ramener 270 personnes chez elles, grâce à la navette Be Safe. « C’était notre objectif et nous sommes fières de l’avoir accompli », souligne Camille Gottlieb.

L’association a pu œuvrer via le soutien de donateurs et de plusieurs établissements du port Hercule : la Brasserie, le Jack’s, la Rascasse, le Quai des Artistes et le MK Club qui ont saisi l’opportunité de proposer ce service à leurs clients. « Au début de l’été, les gens étaient plutôt dubitatifs sur notre action. Au final, ils ont été preneurs et en septembre, beaucoup nous réclamaient encore la navette », continue la présidente.

La formule pourrait reprendre prochainement. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre d’abord. L’objectif du quintet de Be Safe serait de pouvoir le proposer tous les week-ends. « Nous voulons aussi apporter des témoignages dans les écoles de personnes qui ont été confrontées aux dangers de l’alcool au volant. » C’est le cas notamment d’une vidéo que l’association s’apprête à lancer avec plusieurs témoignages qui rappellent que prendre le volant après avoir consommé de l’alcool est toujours une mauvaise idée.