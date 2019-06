Eric Battaglia et Marc Krettly ne sont pas allés pour rien à Rovaniemi (Finlande) pour les championnats du monde Masters. Pour ce long déplacement, leur objectif principal était simple : le podium.

Dans la catégorie des moins de 102 kg, le Monégasque Eric Battaglia a décroché la médaille d’argent grâce à son mouvement de prédilection, l’arraché. Son résultat est mérité, lui qui a travaillé dur pour atteindre ce but. En revanche, pour Marc Krettly, le trajet retour a dû être très long. Évoluant chez les moins de 96 kg, il a perdu la médaille de bronze face au local de la compétition. Le Finlandais a été très bien aidé par l’arbitrage « maison ». Après un second essai validé par les officiels, l’adversaire de Krettly s’est vu s’offrir un quatrième essai de dernière minute (ce qui est très rare), fatal pour l’haltérophile français. « Surpris et déçu », il ne cache pas sa colère auprès des instances mais rien n’y fait : il est bel et bien quatrième des championnats du monde et aura à cœur de terminer sur un podium très prochainement, cette fois-ci, à la loyale.