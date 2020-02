Bataille des fleurs à Nice, 650 jobs à pourvoir à Monaco, décès d'un Européen touché par le coronavirus: voici votre brief info de samedi matin

Le point sur la circulation. Le trafic est fluide sur l'A8, aucune perturbation n'est à relever.

La météo. Un grand soleil brillera toute la journée sur la Côte d'Azur.

Et dans l'actu...

Bataille des fleurs à Nice. Aux parades poétiques, les fleurs vivent ce que vivent les roses, mais en amont de cette brève existence, 25 professionnels accomplissent un long travail, où la passion fait florès. Plongez avec nous dans les coulisses de la bataille de fleurs qui débute ce samedi à Nice.

650 jobs à pourvoir à Monaco. Vous avez entre 18 et 65 ans et vous rêvez de contribuer à l’un des plus grands événements sportifs - et pas que - du monde? La famille de l’Automobile Club de Monaco vous ouvre les bras. Voici tout ce qu'il faut savoir pour décrocher l'un des 650 jobs à pourvoir pour les prochains Grands Prix de Monaco.

Décès d'un Européen touché par le coronavirus. Un premier Européen infecté par le coronavirus est décédé vendredi 21 février en Italie, alors que le nombre de nouvelles contaminations chutait en Chine mais doublait presque en Corée du Sud. L'annonce de sa mort s'est faite dans la foulée d'un vent de panique en Italie.