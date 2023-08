Bataille de feux d’artifice dans le ciel d'Antibes entre la Ville et un vacancier

"Venez assister au plus gros feu d’artifice de l’année de la Côte d’Azur jeudi 17 août à Juan-les-Pins."

C’est l’invitation postée mercredi sur les réseaux sociaux par Frédéric Truskolaski, un riche homme d’affaires, qui séjourne dans la station balnéaire. Ce feu d’artifice sera "superbe" promet-on, toujours sur les affiches, car tiré au-dessus de la mer par "un fournisseur italien". Et tout cela pour célébrer "un très bel anniversaire". Celui de sa mère qui célèbre ses 90 ans. Les internautes sont ravis mais un peu perdus.

Car, le jeudi 17 août, à 22 heures, la ville d’Antibes propose son propre feu d’artifice, dans le cadre du festival pyromélodique. Deux feux, c’est mieux, non? Pas pour la Ville qui a décidé d’interdire le spectacle pyrotechnique privé. Après l’avoir autorisé dans un premier temps!

Autorisé le 14 août, reporté puis interdit

Tout avait bien commencé avec une demande d’autorisation par la société Colors Events prestataire de services pour le tir de ce feu privé dans la bande des 300mètres juste en face de l’hôtel Hélios dans lequel résident le client et sa famille. Avec copie à la préfecture, la DDTM et la DGAC. À l’époque, la date retenue était le lundi 14 août.

Mais... "Le commissaire de la circonscription Antibes-Vallauris nous a notifié qu’il était impossible de mettre en place un dispositif de sécurité adapté à ce type d’événements qui attire de très nombreux spectateurs sur un périmètre restreint", explique le maire, Jean Leonetti. Nous avons alors proposé de reporter le feu à la date du 17 août en l’intégrant dans notre festival. »

Un feu sponsorisé, en quelque sorte, et bénéficiant du dispositif de sécurité prévu de longue date, l’événement s’inscrivant dans l’agenda officiel de la municipalité.

L’artificier de la Ville en pétard

Un terrain d’entente est enfin trouvé? Au contraire, tout se complique! D’abord, la société prestataire du festival pyromélodique municipal, retenue dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, n’entend pas être supplantée par les artificiers privés et menace la Ville de poursuites judiciaires. "Nous avons alors proposé de faire tirer ce feu par notre artificier, ce qui a été refusé", précise Jean Leonetti. Comme l’explique Frédéric Truskolaski "un acompte non remboursable a été versé et mon prestataire a fait travailler les ouvriers".

S’est ajouté à cet imbroglio, un problème de programmation musicale!

Le tribunal administratif saisi

Selon la mairie, le choix serait "inapproprié à une manifestation grand public". Ce que conteste avec force le commanditaire qui évoque la bande originale du film "Insaisissables", Michel Fugain, Stevie Wonder, Enrico Macias...

Jean Leonetti, lui, pointe la volonté de diffuser l’hymne national israélien, "ce qui est toalement inadapté dans le cadre du festival, quel que soit le pays".

En tout cas, dès le 10 août, Frédéric Truskolaski a introduit devant le tribunal administratif de Nice une requête en référé demandant la suspension de l’arrêté municipal d’interdiction (1).

Et si le tribunal lui donne raison? Pourrait-il y avoir deux feux d’artifice, le 17, à Juan?

Non, car comme le souligne Jean-Marc Nothias, collaborateur de Frédéric Truskolaski, "les barges qui permettraient de tirer le feu ne sont plus accessibles à Colors Events qui ne peut pas charger les plateformes sans l’arrêté d’autorisation". D’ailleurs, la société précise qu’elle a averti les autorités compétentes dès que l’interdiction est tombée.

1. Pour l’instant, cet arrêté lui a été annoncé par courriel, le 10 août dernier.