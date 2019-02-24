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      Barbue, la diva Cecilia Bartoli star d’Ariodante ! Frédéric Laurent dédicace son livre sur le prince

      PAR André PEYREGNEThibaut Parat Mis à jour le 24/02/2019 à 05:02 Publié le 24/02/2019 à 05:02
      Mis à jour le 24/02/2019 à 05:02 Publié le 24/02/2019 à 05:02
      Dans le délire baroque du metteur en scène Christof Loy, Cecilia Bartoli interprète l’homme qui se transforme en femme. Du travesti au second degré!

      Dans le délire baroque du metteur en scène Christof Loy, Cecilia Bartoli interprète l’homme qui se transforme en femme. Du travesti au second degré! Alain Hanel/Opéra de Monte-Carlo

      Barbue, la diva Cecilia Bartoli star d’Ariodante ! Frédéric Laurent dédicace son livre sur le prince

      Par André PEYREGNEThibaut Parat Le 24/02 à 05h02 MàJ 24/02 à 05h02

      Standing ovation pour l’extraordinaire représentation de l’opéra baroque de Haendel, vendredi soir Salle Garnier, où la cantatrice est apparue - pour la première fois - avec barbe et moustache

      Qui est cet homme qui entre en scène, barbu, chevelu, moustachu, une épée à la main, au début du spectacle ? On croit rêver : ne serait-ce pas la diva Cecilia Bartoli en personne ? Si, c’est elle et bien elle !

      À coup sûr, la photo va faire le tour du monde ! On ne l’avait jamais vue ainsi. On l’avait déjà vue interpréter des rôles d’hommes en travesti - cela se fait couramment dans le répertoire baroque qui est le sien - mais portant barbe et moustache jamais !

      Telle n’est…

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