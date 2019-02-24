Barbue, la diva Cecilia Bartoli star d’Ariodante ! Frédéric Laurent dédicace son livre sur le prince

Qui est cet homme qui entre en scène, barbu, chevelu, moustachu, une épée à la main, au début du spectacle ? On croit rêver : ne serait-ce pas la diva Cecilia Bartoli en personne ? Si, c’est elle et bien elle !
À coup sûr, la photo va faire le tour du monde ! On ne l’avait jamais vue ainsi. On l’avait déjà vue interpréter des rôles d’hommes en travesti - cela se fait couramment dans le répertoire baroque qui est le sien - mais portant barbe et moustache jamais !
Telle n’est…
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