Balcon, terrasse et jardins... Ces spécialistes vous conseillent pour aménager votre petit coin de paradis

Doser l’arrosage

Une fois, les végétaux plantés, on arrose régulièrement en faisant attention de ne pas les noyer, non plus. Il suffit de vérifier si la terre est sèche ou pas. Et si le bac ou le pot est en plein soleil, on couvre la terre de copeaux de bois pour la protéger et éviter le ruissellement de l’eau. "Quand une terre est trop sèche car trop exposée au soleil, l’eau ne pénètre pas et elle ruisselle sur les bords", renchérit Jérémie.

Rempoter tous les trois ou quatre ans

Ensuite, tous les trois ou quatre ans, on sort les plantes de leur bac et on les rempote dans un contenant un peu plus grand pour les laisser s’épanouir.

Les plantes à préconiser:

- le bambou pour plus d’intimité: "Si on a un vis-à-vis sur le balcon et pas trop de prise au vent, on peut mettre du bambou, c’est assez résistant et ça crée tout de suite un peu plus d’intimité", explique Claudio.

- le jasmin, bougainvilliers ou pittosporum pour l’odeur: le jasmin de Grasse grimpant, c’est très joli et ça sent bon. Ils prennent peu de place au sol, ils peuvent grimper sur un treillage contre un mur. "Le pittosporum est très bien aussi, cet arbuste aux feuillages vert foncé, lustré avec ses petites fleurs blanches répand un doux parfum d’oranger. Il constitue d’ailleurs un excellent brise-vent sur le littoral."

Arrosez bien votre arbuste la première année pour assurer la reprise et paillez copieusement son pied dès l’automne pour le protéger du froid. L’avantage du pittosporum, c’est qu’il ne perd pas ses feuilles en hiver.

Ajoutez des cannisses en bambou, le long de votre balcon, du mobilier pliable que vous pourrez suspendre pour libérer l’espace, un tapis si votre balcon ne craint pas la pluie et quelques lampions et des plantes aromatiques suspendues (thym, romarin, basilic, coriandre) ou des fleurs de type dipladénia dans une jardinière pour ne pas encombrer l’espace et vous voilà parés pour l’été.

La terrasse : une pièce à vivre!

Terrasse tout en longueur, biscornue ou grand carré de 20 m2 ? Profitez de cet espace un peu plus grand qu’un balcon de ville pour créer une pièce à vivre en plus, l’été.

Délimiter l’espace

Vu que le terrain de jeu est un peu plus grand, il est important de définir ses envies en fonction de l’exposition et du climat. Inutile de vouloir prendre son petit-déjeuner sur une terrasse exposée plein Nord. Comme pour le balcon, une fois que vous aurez défini quel type de végétation convient à votre balcon, vous pourrez délimiter l’espace. Si la surface est assez grande, vous pouvez envisager de créer un espace repas, un autre pour la lecture ou le farniente.

Réchauffer le sol

Si le sol de votre terrasse est en carrelage, froid et inesthétique, rien de mieux que du bois, dès qu’il s’agit d’apporter de la chaleur à un espace. On opte pour une essence claire et résistante (mélèze ou châtaignier) qui ne nécessite aucun traitement. La patine argentée, obtenue naturellement avec le temps et le soleil, mettra en avant les végétaux et le mobilier. Pour une terrasse plus sombre et des propriétaires qui n’ont pas la main verte, la solution, c’est le gazon artificiel.