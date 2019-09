Il y a 5 ans, on avait interviewé Tiemoué Bakayoko pour ses premiers pas à La Turbie. Il avait à peine 20 ans, venait de rater son permis de conduire et n’osait pas nous regarder dans les yeux. Trop timide.

Aujourd’hui, « Baka » est un homme. Il a pris de l’épaisseur, du muscle, de l’expérience et de l’assurance. Le charisme a pris la suite de la timidité et le joueur de 25 ans ne croise plus ses mains dans le dos, comme à l’école, quand vous lui posez une question. Alors que le garçon a retrouvé l’ASM en fin de mercato, on a voulu savoir en quoi Tiemoué avait changé en deux ans. Après tout, on l’avait quitté champion de France, international français et demi-finaliste de la C1. Et bien « Baka » n’a pas changé. Enfin si, il s’est bonifié et s’estime très heureux d’être « rentré à la maison » comme il le dit.