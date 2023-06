Bain de foule pour le prince Albert II lors de sa visite en Italie

La chaleur humaine italienne n’est plus à démontrer. Et le prince Albert II a pu à nouveau l’apprécier au cours d’un déplacement de deux jours, entamé lundi en Italie, dans les régions voisines du Piémont et de la Ligurie.

Photo Axel Bastello/Palais princier.

Première étape à Pianezza où le souverain a dévoilé le panneau "Sites historiques Grimaldi de Monaco" à l’entrée de cette commune de la province de Turin, avant d’être fait par le maire, citoyen d’honneur.

La délégation monégasque s’est ensuite rendue au monastère Pieve di San Pietro datant du XIe siècle avant de visiter la Villa Lascaris, érigée sur l’ancien site du château de Pianezza construit en l’an 1000 par les évêques de Turin.

Même scénario quelques heures plus tard à Livorno Ferraris, dans la province de Verceil, où une cérémonie officielle, sur la place centrale, a permis au souverain d’échanger avec la population locale.

Pianezza et Livorno Ferraris sont deux anciennes possessions de Charles-Emmanuel Philibert de Simiane, marquis de Pianezza et de Livorno, qui, par son mariage, en 1659, avec Jeanne-Marie Grimaldi, petite-fille du prince Honoré II de Monaco et sœur du prince Louis Ier, s’est allié avec la famille princière monégasque.

Lundi soir enfin, le souverain était au Palazzo Tursi à Gènes où il a reçu le prix Paganini, en tant qu’ambassadeur du fameux concours de violon "Premio Paganini", créé en 1954, qui compte parmi les plus importants au monde. La soirée s’est poursuivie par un gala en faveur de la Fondation Prince Albert II.

Arrêt à une ancienne propriété familiale

Hier, le périple princier s’est poursuivi à Rocca Gimalda, petite commune de la province d’Alessandrie dans le Piémont. Achetée au XVIe siècle par une branche de la famille des Grimaldi de Gênes, la commune, ainsi que le château, restent leur propriété pendant 250 ans. L’après-midi était ensuite consacrée à la visite de Carrosio, autre ancien fief des Grimaldi de Gênes entre les XIIIe et XVe siècles, et place stratégique d’importance car située sur l’axe routier reliant Gênes à Gavi et Novi.