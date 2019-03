De nombreux organismes et associations ont uni leurs efforts pour faire de la Kermesse de l’Oeuvre de Sœur Marie une grande réussite et apporter ainsi aux aînés le soutien moral et financier dont ils ont tant besoin.

De nombreux organismes et associations ont uni leurs efforts pour faire de la Kermesse de l’Oeuvre de Sœur Marie une grande réussite et apporter ainsi aux aînés le soutien moral et financier dont ils ont tant besoin. L’Oeuvre de Sœur Marie remercie chaleureusement les Consulats qui ont animé des stands représentant leurs pays, le Garden Club, les commerçants de la Principauté et les nombreux bénévoles qui se dévouent sans compter chaque année pour assurer le succès de cette indispensable manifestation de charité. Enfin, la Tombola tirée bénévolement par l’Etude de Maître Escaut Marquet a fait encore de nombreux heureux. 1er prix : N° 2044 1 Pendentif Cartier 2e prix : N° 1993 1 Sac Escada 3e prix : N° 1994 1 Collier Hermès 4 e prix : N° 1596 1 Collier Ysagem’s