Avec trois nouveaux restaurants en Principauté, le groupe Giraudi n'attend plus que les clients

Les Beef Bar toujours en expansion

Touché mais pas coulé. Si la crise sanitaire a mis un coup à la restauration et au négoce de viande, la marque fleuron du groupe Giraudi, Beef Bar, qui allie les deux, est toujours debout. Et continue à grandir à l’international.

Le projet de New York abandonné

Pour preuve, la nouvelle (et douzième du nom) table de la chaîne monégasque, sera dressée cet été en Sardaigne au sein du somptueux hôtels Cala di Volpe à proximité de Porto Cervo.

Une ouverture qui en appelle d’autres dans les prochaines semaines: Milan en Italie, Doha au Qatar, Riyad en Arabie Saoudite.

Le dernier né de la famille, ouvert à São Paulo "fonctionne très fort" s’enthousiasme Riccardo Giraudi qui pour ce projet brésilien s’est associé avec un régional de l’étape: le pilote de F1, Felipe Massa.

Le credo des restaurants Beef Bar reste le même depuis 2005: s’implanter à la fois dans les grandes capitales mondiales et dans des lieux de villégiature huppés.

Les adresses en témoignent : Paris, Hong Kong, São Paulo, Mexico City, Mykonos, Athènes, Malte, Saint-Tropez, Méribel, Tulum.

Mais finalement, pas New York. La crise a eu raison du projet développé par le groupe depuis plusieurs mois pour s’implanter à Manhattan. Ce sera pour une autre fois.



En attendant, c’est la réouverture d’un fleuron du groupe qui se prépare. Celle du Beef Bar parisien dans le VIIIe arrondissement. Riccardo Giraudi a préféré attendre le 9 juin, et l’autorisation donnée en France d’accueillir du public en salle et non pas seulement en terrasse, pour reprendre du service.