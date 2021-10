Avec Gaïa Sain & Gourmet à Nice, le bien manger, à emporter

Une soupette "pumpkin booster" qui célèbre d’inédites et merveilleuses épousailles entre du potimarron et du café. Un corner dans un tabac presse pour commencer.

De la "fast-food" saine, imaginée avec des produits locaux. Une ouverture en plein confinement... Sur le papier, il y a des concepts qui ne semblent pas trop être faits pour s’entendre.



Pourtant, il existe des gens qui croient tellement fort en leurs idées que tout s’imbrique, comme par miracle. Et par enchantement pour les papilles.



"C’était un peu une folie de penser ce projet en pleine crise sanitaire et de le faire naître en juin 2021", admet en souriant Philippe Payras, un des trois associés derrière Gaïa, Sain & Gourmet, nouvelle adresse niçoise du bien manger à emporter.



Avec le chef Lionel Calvo et Julien Megy, qui tient ledit tabac presse à La Colle-Sur-Loup où la formule a été éprouvée depuis fin 2020, ils ont pensé le concept du take away goûteux, raffiné, inventif, pas gras, ni sucré, en plein centre-ville de la capitale azuréenne.

Purée de brocolis au thé fumé

Imaginée par Lionel, qui après sa formation à L’Institut Paul Bocuse d’Écully, a traîné ses couteaux en Suisse puis en France, la carte suit le rythme des saisons et de la nature, rappelant que Gaïa était la déesse grecque de la terre.



Elle fait la part belle aux légumes bio – au maximum ceux de Gilles Cafedjian, producteur niçois – qui sont tantôt moulinés, travaillés en purée, cuits avec une précision d’horloger, ou bien taillés crus. Ici, tout est fait maison.



Les salades-repas d’abord. La Va piano, pana cotta parmesan, torsades complète, potimarron rôti, noisette et pousses d’épinards ou la Cabillaud & co, petit régal de fraîcheur à l’effeuillé de cabillaud aux citrons confits, semoule complète aux raisins secs, brocolis, purée de brocolis au thé fumé.



Il y a aussi les plats à l’ardoise qui varient quotidiennement ou hebdomadairement.



Cette semaine, on peut par exemple déguster des nouilles Soba, bœuf mariné au soja, légumes et fèves de soja, à la sauce cacahuète-gingembre. Ou les sandwiches, pour ceux qui sont vraiment pressés.



De loin le choix de déjeuner le plus "sage" de Gaïa, Sain & Gourmet, le classique jambon beurre est néanmoins un reflet fidèle des valeurs de l’enseigne qui prône l’authenticité: une baguette tradition, tartinée de beurre Échiré AOP, sur lequel viennent se poser du jambon Label rouge et des cornichons bio.



Dans la même logique, les desserts – mousse choko tonka, panna cotta exotique, financiers... – sont aussi des créations. Tout comme les infusions fraîches "Jarr’aïa", sans sucre, à l’hibiscus menthe ou thé glacé roiboos selon l’inspiration du moment.



Les plats, mitonnés par Lionel dans une cuisine professionnelle du pays cagnois sont acheminés chaque matin à Nice par Léo, l’adorable fils de Philippe, cinéphile passionné qui tient la boutique. Pas un hasard s’il porte le prénom de son arrière-grand-père, Léo Mirkine, photographe de plateau reconnu dont la filmographie s’étale des années 1930 aux années 1970. En clin d’œil, deux de ses clichés sépia sont accrochés aux murs de Gaïa, Sain & Gourmet.



Là, Alain Delon et Romy Schneider assistent au défilé permanent des actifs du quartier, qui emporteront leur déjeuner à la coulée verte juste à côté. Des sportifs pressés après leur cours de bike juste en face ou des nénettes en goguette qui veulent se poser rapido pour un déjeuner léger...

Gaïa Sain & Gourmet. 58, rue Gioffredo à Nice. Tarifs: salades, 7,90 e; plats gourmet 11,90 e; formules entre 8,90 et 14,90 e. Ouvert de 11h à 16h30 du lundi au vendredi et de 11h à 14h le samedi. Rens. 04.93.91.14.48. ou 06.49.54.23.37. ou sur Instagram @gaia.sain.gourmet Livraisons possibles via livreur chic