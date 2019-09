Avec des interventions de plus en plus nombreuses en Principauté et en France, les pompiers de Monaco s'organisent pour faire face au flux

"Avant, ce qui empêchait un pompier de rentrer au feu, c’était les oreilles. C’était l’indicateur quand ça chauffait trop. Maintenant, avec tous les équipements qu’on a, on peut être très proche… D’où l’intérêt de notre centre d’aguerrissement à la Brasca (Èze). Avant, les pompiers ne faisaient que de la théorie et ne voyaient le feu que le jour J. Aujourd’hui, ils sont formés en situation."

D’autant que la Principauté, par sa densité urbaine sur 2 km2, son maillage de gaines techniques en sous-sol ou sa profusion d’événements, est un territoire non sans spécificités et défis. Le champ d’action des pompiers ne se cantonnant d’ailleurs pas aux frontières de la Principauté. "On sort beaucoup, mais on ne nous entend pas beaucoup. On n'utilise le deux-tons qu’à bon escient", glisse au passage le colonel Fassiaux.

"C’est un corps à la croisée des chemins"