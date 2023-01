Avant/Après. (Re)découvrez la fulgurante métamorphose de sept lieux de la Principauté en une décennie

"Mareterra": l’extension en mer au Portier

C’est le programme emblématique de la décennie. Avec Mareterra, projet porté par la SAM L’Anse du Portier, c’est tout un quartier qui évolue, entraînant dans son sillage la rénovation de l’esplanade du Larvotto (signée Renzo Piano et inaugurée en 2021) et bientôt l’extension du Grimaldi Forum et la transformation du Ni-Box.

Là où commençait la mer sont désormais érigés 6 hectares de "terre" supplémentaires.

Grâce à d’immenses caissons de béton armé acheminés par bateau depuis les eaux et 1.100 pieux répartis sous l’ensemble de l’emprise du futur éco-quartier.

Ce nouvel éco-quartier accueillera non seulement un port de plaisance, des parcs et des jardins mais aussi des habitations comprenant des appartements et, denrée rare à Monaco, des villas.

La livraison de l’ensemble du quartier est prévue pour décembre 2024. Le Portier aura alors, un tout nouveau visage.