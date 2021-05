Avant la réouverture du Larvotto, une course contre la montre pour les commerçants monégasques

Le 3 juillet, la plage du Larvotto ouvre une nouvelle page de la vie balnéaire monégasque. La date est ferme et définitive!

Entièrement rénovée, l’anse promet d’être "très très belle", se réjouit Alain Tanzi, patron du restaurant La Note Bleue.

Le nouveau Larvotto est la signature de deux grands noms: l’Italien Renzo Piano pour l’architecture et le Français Michel Desvigne pour les espaces paysagers. Les travaux ont été lancés en 2019.

L’ouverture se fait en deux temps: l’une en juillet pour la saison haute, l’autre début 2022 où tous les aménagements devront alors être terminés.

Tous les restaurants, bars, glaciers, commerces autres enseignes bien connues des résidents reviennent tout le long de l’anse du Larvotto. La Rose des Vents, Le Neptune, La Note Bleue, Le Miami, Le Glacier Mullot, Licorne, Le Palais du maillot; Le Larvotto gym center; L’École bleue.

Quatre mois pour aménager

Tous se sont vus allouer des espaces vides qu’ils aménagent entièrement depuis mars. À partir de juillet, les neuf commerçants "historiques" devront être ouverts à la clientèle toute l’année.

Et s’ils restent quelques menus travaux à faire, ils devront attendre la fin de la saison estivale. Car pas question d’imposer des chantiers, même petits, aux vacanciers!

Dans un second temps, de nouveaux commerces s’installeront. Un appel à candidatures pour les sept nouveaux locaux a été publié au Journal de Monaco, les 14 et 21 mai dernier. Et les candidatures doivent être adressées à l’administration des Domaines au plus tard le 14 juin 2021 à midi.

Quatre locaux (103, 98, 62 et 61 m²) sont prévus pour tous types d’activités, à l’exclusion des activités de bouche. Trois autres surfaces (de 249, 209 et 185 m², avec des terrasses de, respectivement, 125, 46 et 46 m²) seront dédiées à la création de nouveaux restaurants, bars, brasserie, café ou salon de thé, en duplex sur la promenade supérieure et inférieure du Larvotto.