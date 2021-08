"Avant c'était lugubre": les clients plébiscitent les travaux de rénovation du marché historique de Beausoleil

Baptisée du nom du célèbre architecte auquel est attribuée sa structure atypique, le marché Gustave-Eiffel a été construit en 1902 dans le style Belle Époque. Depuis 2019, plusieurs rénovations ont été réalisées pour remettre à neuf ce bâtiment historique, et tout le monde apprécie cette nouvelle halle flambant neuve. En plus de l’apport de lumière qui enjolive la galerie, l’association entre la verrière, les murs vitrés et les charpentes en métal apporte le charme et le côté unique de ce marché d’intérieur. Tous les jours, les habitués se retrouvent dans la halle du marché Gustave-Eiffel et profitent de l’espace qui a été aménagé pour accueillir les clients sur place. Et il n’y a pas que les habitués qui prennent leurs marques. Alia est en vacances à Beausoleil et est venue profiter d’un brunch au Café Foufou. "J’aime bien l’ambiance de la Halle, je suis passée devant la dernière fois et j’ai trouvé ça vraiment jolie alors aujourd’hui je suis venue profiter de l’intérieur. C’est très convivial et accueillant, ça se voit que c’est un lieu de rencontre."

Depuis les rénovations, plusieurs espaces ont été installés pour accueillir les clients sur place. Photo Jean-François Ottonello.

"Avant, c’était lugubre et sombre" Depuis que la Halle s’est refait une beauté, beaucoup sont ceux qui y passent plus régulièrement. Isabelle et Robert sont venus profiter de l’ambiance du marché avec leur amie Sylvie, venue de Bordeaux. "Avant c’était lugubre et sombre, on ne venait pas ici. Maintenant on vient acheter à manger et faire visiter quand on a des amis qui viennent nous rendre visite." Et Sylvie est ravie, "j’adore le style de Gustave Eiffel alors je trouve ce marché magnifique, j’ai même pris des photos pour montrer à mon entourage quand je rentrerai".

Jean-Claude Hortin le poissonnier, Photo Jean-François Ottonello.

Depuis que tout l’intérieur a été rénové, les commerçants de la Halle ont bien pris leurs marques. Jean-Claude Hortin, poissonnier, loue l’optimisation de son cadre de travail. "On a vraiment plus de confort de travail, les locaux sont neufs, même au niveau de l’hygiène c’est mieux maintenant". Seul bémol, avec les nouveaux aménagements, le nombre de commerçants a drastiquement diminué, "il y a quelques années on était une vingtaine", raconte Jean-Claude, nostalgique. Philippe Obanic, qui tient le stand de produits locaux, a aussi remarqué cette perte de commerces. Le doyen de la halle reste quand même objectif. "J’ai un meilleur emplacement et je produis plus depuis que les clients peuvent manger sur place. Par contre il y a moins de commerces, ils ont misé sur les commerces essentiels." Allier nouveauté et tradition Qui dit rénovations, dit nouveautés. Trois commerces se sont installés sur le marché de Beausoleil depuis que la verrière a été refaite. Le Café Foufou, Le Corner et le supermarché bio Naturalia, fruit des derniers aménagements. C’est au centre du marché, que le Café Foufou s’est implanté. Le concept parisien de ce restaurant est simple, un service brunch jusqu’à 17 h qui se transforme en bar à tapas et cocktails en fin de journée. "Les clients ont tout de suite adhéré au concept, on est sûrement les seuls à proposer ce concept. On a la petite touche qu’ils ne retrouveront pas ailleurs", un véritable atout selon la barmaid Samantha Frot.

Samantha Frot et ses collègues du Café Foufou Photo Jean-François Ottonello.

Natacha Mottais du bar à tapas, Le Corner. Photo Jean-François Ottonello.

Mais cette envie de proposer quelque chose de nouveau ne se fait pas au détriment de la tradition. Philippe Obanic travaille depuis 29 ans sur ce marché et propose de nombreuses spécialités locales. De la tourte aux barbajuans en passant par la socca, Philippe est devenu un maître de la cuisine niçoise et une adresse que beaucoup n’oublient pas.

Philippe Obanic et ses spécialités locales Photo Jean-François Ottonello.

C’est le cas de Laurent Catananzi, un habitué. Né à Monaco, il connaît bien ce marché, et, depuis qu’il est parti vivre à Paris, il y retourne chaque fois qu’il vient sur la Côte d’Azur pour les vacances. "Je viens profiter des plats de mon enfance, c’est l’appel de la faim."

Pass sanitaire obligatoire pour s’attabler sous les halles Depuis le lundi 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour manger au restaurant. Cette obligation vaut aussi pour la halle Gustave-Eiffel. Pour manger sur place, il faut donc présenter un pass sanitaire en règle. Le masque es obligatoire. La halle est ouverte de 7h30 à 20h tous les jours sauf le dimanche, de 7h30 à 13h (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur).

L’ouverture du magasin bio Naturalia a eu lieu le 10 mars 2021. Photo Jean-François Ottonello.

Naturalia, la grande nouveauté du marché C’est dans l’aile ouest de la halle que le plus grand Naturalia du sud de la France a été installé. Avec une superficie d’environ 400 m2. Ce magasin bio a été inauguré cette année et propose une large palette de produits. Aux côtés des fruits et légumes et des produits en vrac, on retrouve des produits frais, une épicerie et un rayon bien-être consacré à la cosmétologie. Le propriétaire du magasin, Eliran Hagege, nous confiait au printemps que plusieurs nouveautés allaient voir le jour. Notamment un cabinet de naturopathie, une pratique qui veut rééquilibrer l’organisme par des moyens naturels. Une mezzanine de 100 m2 devrait aussi permettre d’accueillir des cours de yoga, de shiatsu et de la colorthérapie.