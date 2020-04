Aux premières loges de la lutte contre le Covid-19, les concierges de Monaco témoignent

Plus bas, quartier du Larvotto, Emma (*) s’apprête à boucler sa journée. Asthmatique, elle souffre de la rigueur sanitaire. "Les produits désinfectants me donnent mal à la tête jour et nuit, d’autant qu’on nettoie les parties communes aussi le week-end." Si le moral est en dents de scie, c’est aussi que certains tirent sur la corde.



Non, les concierges ne sont pas corvéables à merci. Si certains ont pu refuser des services, comme reconfigurer le téléphone d’une vieille dame seule, d’autres comme Emma ont fait preuve d’une sacrée patience en jouant par exemple les auxiliaires de vie au débotté.

"On s’inquiète peut-être trop pour eux, concède Emma. Des personnes âgées sortent et ne m’écoutent pas. Elles s’en fichent alors que certaines sont cardiaques, l’une se déplace même avec un respirateur. Mais elles ont connu la guerre, alors…" Alors Emma a appris à dire non.

Plus d’oiseaux de nuit



"Je suis serviable mais il faut mettre des limites, je ne vais pas faire leurs courses", précise celle qui doit nourrir les chats de propriétaires partis se confiner dans leur résidence secondaire. Autre regret d’Emma, des consignes de son employeur "trop sommaires" à son goût, notamment sur la gestion des colis. "Mais je m’en occupe car il y en a seulement une quinzaine par jour, contre 120 d’habitude."



Autre bouleversement dans le quotidien des concierges, le couvre-feu de 22 heures. En surplomb du port Hercule, Florian ne voit plus ses oiseaux de nuit. "Il y a 150 appartements ici et la nuit c’était toujours les mêmes qui sortaient, dix à quinze personnes. Je ne les vois plus, ils viennent juste chercher leur courrier parfois."

Une résidence à l’arrêt, sous contrôle. "La piscine et le sauna, qui sont normalement ouverts de 7 h à 23 h, sont fermés. Les travaux ne sont plus autorisés et on ne fait plus monter les livreurs dans les étages. Le courrier et les colis sont déposés dans des chariots dans le sas."

Quant aux rondes, elles sont effectuées produits désinfectants à la main, ganté et masqué. "On a reçu pas mal de masques chirurgicaux qu’il faut changer toutes les quatre heures", détaille Florian.

"Aucune appréhension"



Les confinés, "beaucoup d’Italiens", se font discrets. Alors de temps en temps, Florian prend son téléphone pour s’enquérir de la santé d’une ou deux personnes plus âgées. L’absence de visites familiales chez nos aînés a aussi amené des professionnels à déplier le lit de camp.

"Depuis le début du confinement, l’auxiliaire de vie d’une personne âgée en fauteuil roulant dort chez elle, lui fait le ménage et les courses. Moi, une résidente que je vois toutes les nuits m’a demandé une fois d’aller faire quelques courses, J’ai dit oui. "



Et Florian de résumer naturellement le dévouement de la majorité des concierges de Monaco. "Je n’ai eu aucune hésitation à continuer à venir travailler, aucune appréhension. On respecte de nouvelles règles mais notre travail reste le même."

Prendre soin des autres.



* Le prénom a été changé.

300 euros

de prime

Il ressort des concierges sondés et des échos glanés à Monaco que leurs employeurs avaient anticipé la crise de quelques jours et ont effectué un suivi de la situation.

Lotis en gants et en masques, informés des mesures sanitaires et incités à communiquer auprès des résidents, les concierges de la Principauté ne semblent pas avoir été délaissés.

Parmi les preuves de cette reconnaissance de leurs employés, on notera la prime surprise de 300 euros reçue par Gabriel et ses collègues du même employeur en mars.