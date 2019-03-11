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      Le bureau de l’Association des locataires de Monaco reçoit tous les jeudis, à partir de 15h30.

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      Du sursis pour avoir refusé de payer la note au MC Bay
      Sanctionné pour une main volontaire dans la surface, Falcao a confié avoir du mal à comprendre l’arbitrage face à Bordeaux. Ancien arbitre international, Saïd Ennjimi apporte de son côté un éclairage sur l’utilisation de la VAR.

      Les mains de la discorde
      L’atmosphère du lieu reprend des codes urbains avec une progression depuis la partie boutique jusqu’à la salle de restaurant. (Visuels DR)

      Pierre Hermé et Mauro Colagreco associés à Monaco

      Auschwitz : voyage au coeur de l’indicible pour les collégiens

      PAR Amédée di Segni Mis à jour le 11/03/2019 à 05:25 Publié le 11/03/2019 à 05:24
      Mis à jour le 11/03/2019 à 05:25 Publié le 11/03/2019 à 05:24
      Une cérémonie et un dépôt de gerbe pour la mémoire.

      Auschwitz : voyage au coeur de l’indicible pour les collégiens

      Par Amédée di Segni Le 11/03 à 05h24 MàJ 11/03 à 05h25

      Le « Voyage de la mémoire » organisé par le Département a emmené plus de deux cents élèves de huit classes de troisième des Alpes-Maritimes dont vingt adolescents du collège l’Eau vive de Breil-sur-Roya jeudi dernier à Auschwitz-Birkenau.

      Le « Voyage de la mémoire » organisé par le Département a emmené plus de deux cents élèves de huit classes de troisième des Alpes-Maritimes dont vingt adolescents du collège l’Eau vive de Breil-sur-Roya jeudi dernier à Auschwitz-Birkenau. Un voyage au cœur de l’indicible machinerie d’extermination nazie. Du choix de la Pologne, centre de l’Europe à l’organisation géographique des camps (Auschwitz I, II Birkenau…

      La suite du direct