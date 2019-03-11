Auschwitz : voyage au coeur de l’indicible pour les collégiens

Le « Voyage de la mémoire » organisé par le Département a emmené plus de deux cents élèves de huit classes de troisième des Alpes-Maritimes dont vingt adolescents du collège l’Eau vive de Breil-sur-Roya jeudi dernier à Auschwitz-Birkenau. Un voyage au cœur de l’indicible machinerie d’extermination nazie. Du choix de la Pologne, centre de l’Europe à l’organisation géographique des camps (Auschwitz I, II Birkenau…
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