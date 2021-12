Auron, Gréolières, Valberg, Isola... Les stations de ski de la région font presque carton plein sur les réservations pour cette fin d'année

Un soleil radieux a inondé ce week-end la station familiale de Gréolières, sur les hauteurs de Grasse. Très frisquet le matin, mais passé les 10- 11 heures, "une polaire suffit", rigole Jean-Paul Rouquier, le directeur technique de la station. Il se réjouit : "Les conditions sont fabuleuses, la neige est de très bonne qualité et il n’y a pas de vent".

Et ça va durer encore un peu. "Les téléskis sont ouverts, on n’attend plus que les familles maintenant », lance-t-il. Après un week-end « tranquille », Jean-Paul Rouquier espère voir arriver parents et enfants sur les pistes pour ces fêtes de fin d’année. Il y croit : « On fonctionne essentiellement à la journée, nous n’avons que très peu de séjours".

Entre 70 % et 100 % de taux d’occupation

À une centaine de kilomètres de là, dans la vallée de la Tinée, Pascal Lequenne, directeur de l’Office de Tourisme d’Auron, affiche un large sourire. Le taux d’occupation est plus que satisfaisant. "Nous sommes complets pour la semaine du Nouvel An ! Il y aura peut-être quelques annulations, donc encore quelques chambres à louer. Et nous avons un taux de remplissage d’environ 70 % pour la semaine de Noël. Entre 50 et 100 % dans les hôtels. Les appartements se sont très bien loués", assure-t-il. À Auron, il détaille : " Nous sommes plutôt sur une clientèle locale, azuréenne".

Même son de cloche à Valberg. "La grande majorité de nos touristes sont des Azuréens et des Monégasques. Quelques Parisiens. Nous avons aussi des Européens : Allemands, Autrichiens, Belges, Hollandais", confie Alexis Barrois, responsable du Pôle tourisme du village de ski. Il craint cependant que « la clientèle anglaise soit affectée », en raison des restrictions sanitaires. Il précise : "Pour le taux d’occupation, nous sommes à plus de 80 % pour les vacances. Et déjà à 95 % pour les prochaines vacances de février. Nous avons beaucoup d’habitués et ils réservent très tôt".

"Quel plaisir de se retrouver"

À La Colmiane, les professionnels sont "heureux". "On sent que les gens ont une vraie envie d’être à la montagne, on a pas mal de réservations pour les cours, pas mal de forfaits vendus. C’est l’un des rares endroits où il y a une distanciation naturelle et on sent que les gens en ont besoin", lâche Yannick Garin, directeur de la station et président du Comité de ski Côte d’Azur. "Tout le domaine est ouvert, le télésiège aussi, quel plaisir de se retrouver". Et il s’attend à une belle dynamique pour ces deux prochaines semaines : "Nous allons encore avoir des réservations". Oubliée, la terrible saison "blanche" de 2020...

Dans les villages de montagne, c’est mitigé. À Saint-Martin-Vésubie, le maire Ivan Mottet est plutôt satisfait. "On a quand même du monde, je vois arriver des Parisiens avec leurs skis. On est à peu près à 65 % de taux d’occupation. Et ça monte encore", assure le premier magistrat. Il attend beaucoup du ski nordique, mais aussi du Parc Alpha, qui a rouvert ses portes samedi.

À Breil, Sébastien Olharan est fataliste. "On n’a jamais trop de touristes à cette période. Mais là, on ne va pas en avoir du tout", pointe le maire de Breil. « "L’accès à Castérino est quasiment impossible, Il n’y a plus d’accès à Limone", se désole-t-il. Donc pas de passage... Et plus d’infrastructure depuis la tempête Alex. "Le camping est détruit, un hôtel aussi, un autre est fermé pour des raisons de sécurité". Dommage, sourit le jeune maire : "Les décos de Noël sont très belles au village".