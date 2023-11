Motricité, jeux, couchage... les conseils d'une infirmière puéricultrice pour bien démarrer l'éducation de votre bébé

Offrir un véritable accès à la nature. Permettre aux enfants de courir dans l'herbe, toucher les arbres, regarder les feuilles qui tombent, les petits animaux... Aurélie Martin directrice de la micro-crèche grassoise Perle et Coton y tient.

"Quand il pleut, finalement, bien équipé avec une combi et des bottes pour pouvoir sauter dans les flaques d'eau je pense que c'est vraiment essentiel au développement. Un enfant qui se salit c'est un enfant qui va jouer, qui va être épanoui, et c'est très important!", explique l’infirmière puéricultrice. Passionnée "par tout ce qui est pédagogie active, j'ai énormément creusé sur toutes les méthodes qui existent aujourd'hui comme les pédagogies de Maria Montessori (une psychiatre italienne), d'Emmi Pikler (une pédiatre hongroise), mais aussi l’itinérance ludique de Laurence Rameau (puéricultrice formatrice de professionnels de la petite enfance), la libre circulation des enfants dans des espaces de vie à thèmes dans lesquels l'enfant se déplace selon ses envies du moment et joue selon ses désirs de l'instant et l'adulte l'accompagne", ajoute-t-elle.

Autonomiser l’enfant

Dans l'approche de Maria Montessori, on s'attache à l'autonomisation de l'enfant. "On part du principe que l'enfant a des compétences propres et ce dès son plus jeune âge, et Emmi Pikler la rejoint là-dessus. Un enfant a toutes les compétences pour faire, il faut juste lui en laisser l'occasion. Nous finalement, en tant qu'adulte, on provoque des occasions que l'enfant va pouvoir saisir. Dans le cas d’un change classique par exemple, si on change la couche de l'enfant et qu'il est passif il n'apprendra rien", assure Aurélie Martin.

Faire participer l’enfant

"Si maintenant on lui donne l'occasion de verbaliser ce qu'on va faire pour lui permettre d'anticiper, petit à petit il va pouvoir commencer à participer activement au soin. Enlever sa couche, se mettre debout, écarter les jambes, lever les fesses, se coiffer ou encore se laver les dents. Et c'est ça qui est important, de lui donner l'occasion de participer activement dans tous ces échanges", détaille Aurélie Martin.

"Ensuite, dans Montessori, ajoute-t-elle, on est par exemple sur le couchage autonome des enfants. S’ils sont fatigués, ils peuvent pousser la porte de la chambre et aller se coucher. Si l'enfant a fini sa sieste, on ne va pas attendre que tous les enfants soient réveillés pour qu'il puisse sortir de son lit. Il a le droit d'aller dans la salle de vie et d'aller jouer, car il faut respecter le rythme individuel de chaque enfant."

L'enfant a besoin de réaliser des choses concrètes par lui-même. Pas de simplement reproduire ce que l'adulte lui montre mais faire ses propres expérimentations. "C'est beaucoup plus riche pour un enfant de lui mettre des cubes entre les mains et de le laisser faire ce qu'il en veut en l'observant. On peut proposer un jeu de bois qui isole une difficulté. Puis on progresse petit à petit pour finir par en proposer plusieurs", explique Aurélie Martin.

Mettre l’enfant dans une position qu’il maîtrise

Emmi Pikler, pédiatre hongroise, met en avant le principe de la motricité libre, c'est-à-dire que l'on part toujours de ce que l'enfant est capable de faire. "Si un enfant n'est pas capable de s'asseoir seul, on le mettra dans une position qu'il maîtrise. La première position qu'un bébé maîtrise c'est d'être allongé sur le dos. On va mettre des hochets autour de lui par exemple et il va commencer à tourner sa tête, à basculer d'un côté à l'autre, à vouloir saisir le hochet, détaille l’infirmière puéricultrice. C'est à nous d'organiser l'environnement en fonction de ses compétences et de ce que l'on observe. Petit à petit, il va finir par s'asseoir. Et pour réussir à s'asseoir, il a dû passer, et maîtriser tout un tas d'acquisitions que finalement, à notre œil à nous on ne voit pas. L'enfant va se muscler, prendre confiance en lui, commencer à se redresser, à se tonifier, il va essayer de s'asseoir, il va trouver l'équilibre, finir par réussir à se mettre assis et à tenir cette position et donc à maîtriser ces compétences. Un cheminement qui permet à l'enfant de gagner de la confiance en lui, et psychologiquement parlant il gagne en estime de lui-même et ça c'est très important. Ça permet d'acquérir un socle solide dès le départ."

Étape par étape

Les dernières découvertes en neurosciences montrent que le cerveau de l'enfant est un peu comme une carte mère d'ordinateur. "C'est-à-dire que toutes les connexions sont déjà préétablies mais qu'elles n'existent pas encore et vont se faire au fur et à mesure que l'enfant se développe. Pour qu'elles se réalisent, on parle de rages de myélinisation (formation d'une gaine de myéline autour des fibres nerveuses pendant le développement du système nerveux)", vulgarise Aurélie Martin. D'un point de vue extérieur, explique la Grassoise, "elles vont être visibles à travers des envies de l'enfant. Par exemple une période pendant laquelle l'enfant a envie de tout escalader, ou encore de tout pousser, chaises, meubles, cartons tout y passe. En fait ce qui est important dans ces moments-là, c'est de pouvoir lui proposer un environnement dans lequel il va pouvoir grimper, ou bien pousser. Son cerveau est en croissance et c'est très important que l'on puisse répondre à son besoin."

Notre rôle, en tant qu'adulte, est de voir où l'enfant en est, quelles sont les envies du moment, "cette croissance n'est pas linéaire, et tous les enfants ne vont pas passer par les mêmes étapes au même moment ou dans le même ordre, mais chacun a son propre rythme. On parle de patchwork", explique la puéricultrice.

Gérer ses émotions

Catherine Gueguen, pédiatre française, traite des émotions de l'enfant. Elle explique qu’avant cinq ou six ans, celui-ci n'est pas en capacité de gérer ses émotions seul. C'est un apprentissage avec une maturation de son cerveau qui va venir avec le temps. Aurélie Martin insiste fortement sur ce point: "Il est primordial que l'adulte l'accompagne dans la gestion de ses émotions. Un enfant qui va avoir un chagrin ou une frustration va le vivre de façon intense et il n'aura pas la capacité seul de se raisonner. Il a besoin que l'on mette des mots sur ce qu'il ressent, que l'on enrobe un peu ses émotions, que l'on temporise parce que lui n'est pas capable de le faire seul. Un enfant qui pleure, c'est important de ne pas le laisser pleurer. Il faut répondre à ses pleurs qui sont son premier moyen de communication. Si on ne le fait pas, l'enfant se dit que lorsqu'il essaye de rentrer en communication avec l'autre rien ne se passe et personne ne s'intéresse à ce qu'il ressent. Ce qui est loin d'être idéal pour son développement."