Les vacances scolaires ont débuté pour les élèves mais aussi pour les professeurs dont certains partent vers de nouveaux horizons. Ainsi, de nombreux parents, élus et anciens élèves se sont retrouvés dans la cour de l’école de Fontan pour dire au revoir à deux professeurs des écoles du regroupement pédagogique Intercommunal (RPI) Fontan-Saorge. Sophie Sicuteri qui est arrivée en septembre 2008 et Alain Masseglia qui a été affecté en 2004 quittent les deux écoles.

Les différentes actions menées, les sorties ski à Limone, les classes de mer, les projets artistiques, les partenariats avec le parc du Mercantour et avec le monastère de Saorge ont donné beaucoup de satisfactions aux deux enseignants. D’ailleurs, Philippe Oudot, le maire de Fontan a remercié vivement les deux professeurs qui ont apporté de nombreuses compétences aux enfants. Alain Masseglia explique : « Nous avons passé de très bonnes années dans ces écoles atypiques et je souhaite souligner l’investissement des mairies. Pour Fontan, je tiens à remercier Messieurs Tourel et Oudot qui nous ont soutenus tout au long de ces années. Nous souhaitons une longue vie au RPI Fontan-Saorge ».