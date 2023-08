Au nouveau restaurant "Pulpe", à Draguignan, la cuisine est confiée à des chefs en résidence

Vermillon. La robe de Mathilde Crocé-Spinelli volette dans le restaurant Pulpe, ouvert en mai.

Tourbillon d’énergie au chouchou fluo – raccord à quelques éléments de déco – et de bonne humeur, sourire que l’on imagine irrémédiablement rivé à ses lèvres de rigueur.

Ici, la jeune femme a pensé chaque détail. L’arrondi derrière le bar, le mur en pierres anciennes qu’il a fallu patiemment décroûter, la boule à facettes au plafond, le combo zellige terracotta, carreaux de ciments d’origine et tapis léopard sur lequel on n’aurait pas misé un kopeck mais qui s’acoquine ici avec malice et style. Il y a encore cette giga-étagère sur laquelle s’étalent les belles quilles, celle des vignerons qu’elle a sélectionnés. "Bio, élevés en biodynamie, natures mais droits, bien construits", souligne Mathilde, 29 ans.

Famille vigneronne

Il y a aussi les cuvées du Château Saint-Esprit, domaine dans sa famille depuis quatre générations. Après des études à Bordeaux en viti-oenologie, restauration et commerce du vin et différentes expériences professionnelles à Paris et ailleurs, Mathilde la Dracénoise, a voulu retrouver ses terres. Un temps au Château, où elle s’occupe de la partie viticulture et cave, mais aussi de l’événementiel avec "Esprit guinguette", un rendez-vous hebdomadaire estival avec foodtrucks, groupes de musique…

Parties du vendredi

Ce concept, elle le déclinera ici, en centre-ville avec les "Pulpe parties " du vendredi soir. "Et j’aimerais aussi faire des expos, des soirées avec les vignerons en accord mets et vins, des sessions de formation WSET à destination des pros comme des particuliers, des mercredis artistiques pour les enfants avec dégustations suivies en compagnie des parents", égrène la pétillante restauratrice qui déborde de projets pour ce "Pulpe", concept habité par l’épicurisme "gourmand, juteux et pulpeux."

Ici, on prône le local, l’antigaspi et la jolie récup (de la vaisselle, par exemple). Ici, les chefs changent régulièrement (lire ci-dessous). Jusqu’à ce samedi soir, c’est Elliot Ritaly qui est aux fourneaux. Un ami de Mathilde, qui l’a aussi épaulée pour le sourcing des produits, le choix des producteurs: l’agneau de Fabien Michel à Ampus, les tomates de Patrick Tordjman à Ampus aussi, les truites du centre Var, le pain de la maison Oudar à Figanières. Pour quelques heures encore, le chef va travailler ici ces trésors en savoureuses "tomates anciennes, sabayon de moutarde et caramel d’olives" ou en étonnant "ris de veau, coleslaw, kumquats". Quand Épicure et la bienveillante Mathilde squattent ce joyeux joyau en résidence à durée indéterminée. aurore harrouis

3 boulevard Georges-Clemenceau à Draguignan. Du mardi au samedi au déjeuner et au dîner. Plats: 12/18 e. Rens. 04.83.11.84.15. Instagram @pulpe_Draguignan