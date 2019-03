« Nous avons voulu réunir ceux qui ont une parfaite connaissance du milieu marin pour les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur les tortues marines et comment les protéger. Et que chacun puisse apporte sa connaissance pour que le réseau fonctionne en croisant les connaissances des gens qui sont sur le terrain et les connaissances scientifiques » commente Valérie Davenet, directrice de l’Environnement.

Le CMSEM réalisé avec le soutien du gouvernement jouera ce rôle de coordonnateur pour entendre et traiter les nombreuses alertes qui sont données par des usagers de la mer (plongeurs, associations de plaisanciers, pêcheurs, capitaineries et autres pratiquants réguliers des eaux monégasques) qui croisent des animaux en déperdition dans les eaux de la Méditerranée. « L’ouverture de ce centre de soins va permettre d’élargir le réseau d’alerte pour participer à l’identification des espèces que l’on peut trouver sur notre littoral ».

Un espace entre laboratoire et salle médicalisée