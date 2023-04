Attention, il ne vous reste plus que quelques mois pour migrer vers la fibre optique à Monaco

"À Monaco, la prise T, c’est terminé." Depuis ce jeudi en Principauté, le message du gouvernement princier inonde divers supports de communication. Les jours sont comptés pour le réseau cuivre, sur lequel bon nombre de foyers monégasques et entreprises du pays sont encore raccordés pour Internet, la télévision et la téléphonie fixe.

L’exécutif et la société concessionnaire, Monaco Telecom, ont en effet récemment annoncé son extinction progressive et la nécessité de migrer, au plus vite, sur la technologie de la fibre optique. D’ici décembre 2023 pour les abonnements Internet du grand public, d’ici juillet 2024 pour ceux des entreprises et, enfin, d’ici décembre 2024 pour tous ceux liés à la téléphonie fixe. "Mon conseil est de ne pas s’y prendre à la dernière minute car des travaux seront peut-être nécessaires dans l’appartement, avec le syndic, explique Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom. Si tout le monde veut changer dans le dernier mois, on n’aura pas la capacité de tout traiter simultanément. Et, potentiellement, l’utilisateur pourra se retrouver sans connexion."

"Il est nécessaire d’agir vite"

Car c’est bien d’obsolescence programmée dont on parle là. "Les équipementiers de téléphonie et d’accès à l’ADSL ont informé Monaco Telecom de la fin de garantie de bon fonctionnement des matériels liés au réseau cuivre d’ici 2025", précise Christophe Pierre, directeur des plateformes et des ressources numériques à la Délégation interministérielle chargée de la transition numérique.

Il s’avère déjà difficile, en cas de panne, de dénicher des équipements de substitution, comme ce fut le cas lors de la panne géante à Monaco Telecom du 29 novembre 2022. "Il est nécessaire d’agir. Et d’agir vite", martèle avec insistance Martin Peronnet.

La fibre optique est réputée plus rapide, puissante, fonctionnelle et moins énergivore que le réseau cuivre. Photo archives Michaël Alési/Dir Com.

30 migrations par jour

Si les migrations ont considérablement augmenté après un courrier d’information cosigné par Monaco Telecom et le gouvernement princier (de 350/400 migrations par mois fin 2022 à, désormais, 600 migrations mensuelles., ndlr), de nombreux abonnés restent encore à convaincre. "Pour Internet, 700 foyers sur 19.000 foyers n’ont pas encore migré. C’est une minorité. Mais pour les entreprises le chiffre atteint 2.000 sur 5.200, détaille Martin Peronnet. Pour la téléphonie fixe, 1.500 foyers et 2.150 standards d’entreprises possèdent encore une ligne analogique. Il y a, par ailleurs, 600 lignes de téléalarme utilisées pour nos aînés."

Pour les convaincre d’opérer la transition vers la fibre optique, l’opérateur monégasque monte en puissance. "On est capable de faire une trentaine d’installations par jour, estime le patron de Monaco Telecom. On accueille les clients en boutique. On a mis en place une cellule spécialisée qui appelle proactivement les derniers utilisateurs du cuivre. Beaucoup n’étaient pas au courant. Certains peuvent être réfractaires au changement car ils estiment que ce qu’ils ont marche bien."

D’où cette volonté de leur vendre les mérites de la fibre: plus moderne, plus rapide, plus puissante, moins capricieuse, moins énergivore. "Un abonné au réseau fibre consomme quatre fois moins d’énergie qu’un abonné au réseau cuivre, chiffre Christophe Pierre. Et c’est du très haut débit! Avec les modes de consommation, les volumes de données ont explosé et ne peuvent plus être transportés par ce réseau cuivre à la capacité limitée."

Deux heures de travaux

L’intervention des techniciens pour installer la fibre dure environ 2h avec "seulement 6% de cas problématiques" (des fourreaux bouchés à l’intérieur de l’appartement; des prises obstruées par un meuble; une volonté des clients de ne pas avoir la fibre apparente…, ndlr).

Dans 70% des cas, celle-ci est gratuite pour le client. Pour les 30% restants, elle est fixée à 65 euros. "Tous les foyers sont éligibles à la fibre sauf pour les rares immeubles où, pour des raisons de travaux plus importants à venir, le syndic refuse que la fibre soit déployée pour l’instant. Dans ce cas-là, la solution d’Internet par le câble est toujours disponible", conclut Martin Peronnet.

La panne subie par Monaco Telecom fut historique. Photo J.-F.O..

La panne géante du 29 novembre n’a pas précipité le calendrier La panne géante du 29 novembre dernier à Monaco Telecom a-t-elle précipité le calendrier de l’extinction du réseau cuivre? "Non. Le calendrier était déjà prévu comme cela", assure Martin Peronnet, directeur général de l’opérateur monégasque. En revanche, cet incident inédit a mis en exergue les faiblesses et limites du réseau cuivre. Ce jour-là, pour rappel, Monaco Telecom effectuait une maintenance sur l’un des principaux data center du pays. Le groupe électrogène censé prendre le relais est alors soudainement tombé en panne à 14h34. Les équipements impactés, particulièrement énergivores, ont tenu jusqu’à 14h50 avec leurs batteries internes. La maintenance a été interrompue et le data center a été rebranché sur le réseau SMEG, permettant le rétablissement de l’alimentation électrique vers 15h15. Les antennes mobiles ont ainsi progressivement repris du service et les connexions Internet impactées ont été rétablies. Un équipement n’a, en revanche, pas redémarré: le commutateur téléphonique par lequel transitent les lignes utilisant un signal analogique. "Ce fut un enfer de trouver les équipements pour le réparer pour la simple et bonne raison qu’ils ne sont presque plus fabriqués à l’échelle mondiale. Tout le monde est en train d’arrêter la production", concède Patrick Bouffel, directeur réseaux et systèmes chez Monaco Telecom. Avec la téléphonie fixe out, de petites entreprises, de grands hôtels mais aussi - et c’est plus problématique - des opérateurs d’importance vitale (OIV) n’ont pu être joints de l’extérieur pendant plusieurs heures. Priorité est donnée à ces OIV pour changer de technologie. "Ils vont pleinement basculer sur la fibre optique durant l’année 2023", répond Christophe Pierre, directeur des plateformes et des ressources numériques à la Délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Patrick Bouffel complète: "En plus de cette bascule, il y a également eu un raccordement à plusieurs data centers de façon à ce qu’il y ait une redondance complète. C’est-à-dire que s’il y a un incident sur un data center, les services pourront continuer à fonctionner."

Extinction progressive Décembre 2023 Pour les abonnements Internet grand public. 700 foyers sur 19.000 n’ont pas encore migré vers la technologie de la fibre optique. Juillet 2024 Pour les abonnements Internet des entreprises. 2.000 entreprises sur 5.200 sont encore branchées sur le réseau cuivre. Décembre 2024 Pour les abonnements de téléphonie fixe. 1.500 foyers et 2.150 standards d’entreprises utilisent encore une ligne analogique.