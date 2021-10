Attention, cet ascenseur très fréquenté de Monaco sera bientôt fermé pour deux mois

Entrepris cet été par le gouvernement princier, le vaste chantier de remplacement de 65 liaisons mécaniques (ascenseurs publics et escalators) se poursuit en Principauté.



Dès le 11 octobre prochain et jusqu’au 3 décembre, l’un des ascenseurs publics les plus fréquentés de la Principauté sera ainsi mis à l’arrêt, le temps de "moderniser" et le "fiabiliser". Il s’agit de la liaison entre le boulevard du Jardin exotique et l’avenue Hector-Otto.



Afin de permettre aux usagers de transiter entre le boulevard entre des deux points durant les près de deux mois de travaux, une navette assurera la liaison entre les arrêts provisoires suivants :



- Boulevard du Jardin Exotique, devant l’immeuble « Les Révoires »,

- Avenue Hector-Otto, devant l’école des « Révoires »,

- Boulevard du Jardin exotique, devant l’entrée du Parc Princesse-Antoinette.



La navette circulera du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00 et le week-end et jours fériés de 9 h 00 à 17 h 00. Le temps de rotation est estimé à 10 minutes.



L’État monégasque compte, dès cette année, remplacer six escaliers mécaniques, transformer deux escaliers mécaniques en un ascenseur avec pylône verrier, et remplacer neuf ascenseurs publics.