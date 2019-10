Assemblée générale de La Cantarella Hommage à l’ancien président Jacques Chirac

L’association La Cantarella a tenu son assemblée générale le 23 septembre à la salle 93.

Le bureau a été renouvelé avec Valérie Griffon comme présidente, Josiane Bottin comme vice-présidente, Patricia Gotrand comme secrétaire-trésorière et Fabiola Santini comme trésorière adjointe.

Ce bureau a été élu pour deux ans. La Cantarella cherche à « recruter » des chanteurs de tous niveaux, pour sa section Classique comme pour sa section Variétés.

Le maire Gérard Spinelli, en présence d’élus et personnalités, a rendu hommage ce lundi à Jacques Chirac en l’Hôtel de Ville.

Dans son discours, le maire a retracé le parcours de l’ancien président de la République, sa vie politique et ses combats... notamment contre les extrêmes et la haine, pour la paix dans le monde, pour la protection de l’environnement, pour le respect des différences et du dialogue des cultures, pour la promotion de l’art. L’édile a fait éloge d’un homme qui « aimait profondément les gens, dans toute la diversité de leurs convictions, de leurs professions, de leurs conditions. ».

« (...) Nous avons pour Jacques Chirac de la reconnaissance. Il fit tant pour notre Nation, ses valeurs, la fraternité et la tolérance. Il eut notre République chevillée au corps tout au long de sa vie. Nous nous souvenons avec émotion et affection de sa liberté et de sa personnalité, de ce talent qu’il eut de réconcilier simplicité et grandeur, proximité et dignité, amour de la patrie et ouverture à l’universel. » a poursuivi le maire, avant de présenter au nom de la Ville de Beausoleil, ses condoléances à Bernadette Chirac et à sa famille.