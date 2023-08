Assassinat, tramway, visite de Banville ... à quoi ressemblaient les étés au XIXe siècle à Monaco

Au cours des siècles, les étés se suivent et ne se ressemblent pas. Si, depuis le XIXe siècle, ils donnent l’image d’une Principauté riche et accueillante, soucieuse de séduire ses visiteurs – une Principauté fleurie qui, en 1860, a séduit le poète Théodore de Banville – il n’en a pas été de même au cours des siècles précédents.

Lorsqu’un certain Barthélémy de Dolceacqua vint à Monaco en août 1523, ce ne fut pas pour faire du tourisme, mais tout simplement pour assassiner son souverain. On ne s’embarrassait pas de formalités pour changer de dirigeants à l’époque!

Mais quand vint le temps du grand tourisme à Monaco, tout fut fait pour séduire les visiteurs. Parfois, cela consistait en de grandes réalisations: la construction d’un tramway entre Nice et Monaco.

Août 1523: assassinat de Lucien Grimaldi

Lucien Grimaldi. DR.

Le 12 août 1523, Lucien Grimaldi, qui règne sur Monaco et porte, à cette époque, le titre de seigneur et non encore celui de prince, reçoit à déjeuner en son palais son neveu Barthélémy.

Celui-ci est seigneur de Dolceacqua en Italie, et a de sérieuses vues sur Monaco. À la fin du repas Barthélémy demande quelques conseils à Lucien. Celui-ci le fait venir dans son bureau.

Là, Barthélémy le poignarde d’un nombre ahurissant de coups de couteau. On en dénombrera quarante, sans savoir s’ils ont tous été donnés par Barthélémy.

Sur un signe de ce dernier par la fenêtre, un petit bataillon de complices envahit le palais. Les insurgés auraient réussi leur coup si, par un étrange hasard dans lequel certains ont vu la main de Dieu, le frère de Lucien, Augustin Grimaldi, évêque de Grasse, ne s’était trouvé dans le port au même moment.

Il donna l’alerte et poussa la population à venir libérer le Palais. Les agresseurs furent mis en fuite. Comme le fils de Lucien, Honoré Ier, n’avait que neuf mois à la mort de son père, ce fut Augustin Grimaldi qui, abandonnant son évêché grassois, prit la tête de la Principauté en tant que régent.

C’est lui qui, par la suite, précipita Monaco entre les mains de Charles Quint, plaçant ainsi la Principauté sous protection espagnole pendant plus d’un siècle.

1860 : Un touriste nommé Banville

L’écrivain Théodore de Banville. DR.

Parmi tous les touristes célèbres venus à Monaco, que nous avons rencontrés ici au cours de l’été, voici aujourd’hui le poète Théodore de Banville qui, dans son ouvrage La mer de Nice, décrit la Principauté.

Nous avons choisi un extrait dans lequel l’écrivain s’éblouit devant l’abondance des fleurs : "A Monaco, de même que les fuchsias, la marguerite et la mauve sont non pas des arbustes mais de vrais arbres, dont le tronc est d’un bois solide et résistant ; l’euphorbe aussi est un arbre, un grand arbre, et ce sauvage a sa grâce au milieu des rochers grisâtres et sur les chemins qu’il remplit d’une vivace et luxuriante verdure…

Tous les jours à Monaco le moindre passant hérite des dieux de l’Olympe, et la nature lui sert un repas magnifique sous un ciel enchanté. Ce sont les nuées sombres sans doute qui amassent dans l’esprit de l’homme tant d’idées cupides et perverses et à Monaco il n’y a pas de nuages.

Le ciel est si clair que, de la Terrasse du Casino, j’ai pu apercevoir les côtes de la Corse ! Et l’or est si inutile dans un endroit où il n’y a rien à acheter, que les voyageurs l’emploient à jouer à la roulette !"

Août 1903: un tramway entre Nice et Monaco

Le tramway Nice-Monaco. DR.

Comment pouvait-on aller de Nice à Monaco au début du XXe siècle? En voiture à cheval, en automobile (on était au début de ce moyen de transport), en train, en bateau… mais aussi en tramway. Une ligne fut en effet ouverte en 1903, gérée par la compagnie des Tramway de Nice et du Littoral (TNL), laquelle avait été créée en 1878.

La ligne passait par Villefranche-sur-Mer, Beaulieu, Èze et Cap-d'Ail et fut étendue à Menton. Étant à l'origine sur une seule voie, la ligne fut ensuite doublée. On voyait la haute voiture cahotante, signalée par une clochette, sillonner la route littorale.

Elle avait fière allure. Tout le monde la connaissait, l’aimait et l’appréciait. Elle faisait partie du paysage de la côte. L’exploitation a cessé entre les deux guerres, en 1931, laissant la place à l’automobile.