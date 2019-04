L’attaque roquebrunoise était en verve ce week-end sur le terrain du FC Mougins II avec une très large victoire des hommes de Jérémy Gagliardi (0-7).

Un douzième succès de la saison qui conforte les Rouge et Jaune à la seconde place du championnat (2e, 61 pts). Dans le même temps, Saint-Laurent, dernier postulant à espérer ravir la seconde place synonyme d’accession en départemental 1, est tombé à domicile contre le FC Beausoleil (4-5). « Je suis pleinement satisfait de ce match abouti, mes joueurs ont fait preuve de beaucoup de sérieux, de rigueur défensive et d’efficacité offensive. On se retrouve dans une bonne situation comptable avant de jouer nos deux dernières rencontres », se réjouit Jérémy Gagliardi, l’entraîneur de l’ASRCM.

Les Roquebrunois recevront Peymeinade le 5 mai avant un ultime déplacement à la Fontonne II le 19 mai. « Il nous faudra encore un match nul sur les deux derniers matchs, l’objectif de montée est en ligne de mire. On va tout faire pour l’atteindre ».