Dans un mois, tout Monaco n’aura d’yeux que pour son chouchou, Charles Leclerc, qui prendra le départ du Grand Prix de Monaco, pour la gagne, au volant d’une Ferrari. Dans l’ombre du frangin, Arthur, 18 ans, poursuit lui aussi ses rêves.

Tout juste titulaire du permis de conduire, « Tutur » va vivre une saison haletante entre thermique et électrique, entre F4 et FE (lire ci-contre), entre US Racing (Sauber) et Venturi. Entre Allemagne et Monaco, où l’ancien élève de FANB aime revenir décompressé avec sa fidèle bande de potes. « Dès que j’ai un peu de temps je reviens. Le Mans c’est bien, mais bon… [rires] »

Interne au centre de formation de la Fédération française du sport automobile, le Monégasque reprend, ce week-end, le volant de ses ambitions. Une deuxième saison en F4, en Allemagne, où seule la victoire comptera. Dans les paddocks, il pourra compter sur un certain Ralf Schumacher comme team manager.