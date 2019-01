Artcurial : sacs et bijoux au menu des enchères

Aujourd’hui et demain, plus de 500 lots de joaillerie et de sacs de luxe seront vendus aux enchères au cœur du navire amiral du Yacht-club de Monaco. Focus sur des pièces d’exception

Dans la salle dite « Ballroom », nichée au troisième étage du Yacht-club de Monaco, notre regard se pose mécaniquement sur une vitrine. À l’intérieur, soigneusement cadenassé, se dévoile un collier anglais daté de 1870 serti d’une rivière de 26 saphirs ovales. « C’est un ensemble d’une qualité formidable qui vient des mines de Birmanie et du Ceylan et qui n’a pas subi de traitement », explique Julie Valade, directrice du département joaillerie chez Artcurial....

