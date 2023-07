Après Porquerolles, une tortue marine choisit de nouveau une plage du Var pour faire son nid

La balade en bord de mer à la belle étoile dans la cité hyéroise a été encore plus belle pour ces promeneurs. Alors qu’ils se promenaient sur la plage de la Capte, ils ont croisé, ce mercredi 27 juillet, peu avant minuit, le chemin d’une tortue Caouanne qui a choisi de pondre ses œufs à proximité du centre Anas, à hauteur de l’avenue du Levant sur la presqu’île de Giens.

Prévenue une brigade de nuit de la police municipale a immédiatement mis en place avec le plus grand soin pour ne pas perturber la ponte de la tortue marine un périmètre de sécurité.

Un moment exceptionnel pour ces hommes et femmes de terrain survenus après la ponte d’une tortue marine, le 15 juillet à l’aube sur la plage noire de Porquerolles. Une observation de la ponte qui a pu se faire selon les règles: respecter une distance de dix mètres pour ne pas déranger la tortue marine en prenant soin d’éteindre toutes sources de lumières artificielles en évitant de toucher les œufs et la tortue.

Alors qu’un arrêté municipal signé par l’adjoint au maire Rémy Thiebaud était pris afin d’interdire l’accès au public à une partie de la plage (une zone d’environ 25mètres carrés) et ce jusqu’à l’éclosion des œufs, le chef de service de la police municipale Jean-Charles Vigilenti a, aussitôt, alerté le directeur du Parc national de Port-Cros.

Après Porquerolles, Saint-Cyr-sur-Mer, Fréjus-Plage, la plage de La Capte devient la quatrième ponte dans le Var et la septième de la saison sur les côtes méditerranéennes pour la cheffe de projet Tortue Marine de l’association Marineland et coordinatrice du réseau Tortue Marine de Méditerranée française pour le Var et les Alpes-Maritimes.

Prévenue, cette experte soucieuse du respect de l’habitat et de la sensibilisation du public sur la conservation de ces espèces protégées pourrait se rendre sur site dans le courant de l’après-midi.