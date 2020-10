Après les tapis, Kamyar Moghadam veut maintenant habiller toute la maison

Au sous-sol, un atelier de couture permet de confectionner les commandes sur place. "Cela nous permet de réduire les intermédiaires et de pouvoir répondre au plus vite aux demandes de nos clients" confie Kamyar Moghadam. Car la clientèle est de la boutique est principalement locale. Et présente, malgré la situation actuelle. "Nous avions eu la chance d’avoir fait une bonne année en 2019, et malgré la crise que nous traversons je me suis dit qu’il fallait se faire plaisir, en investissant pour proposer ce magasin rénové. Le réflexe devait être le bon, car nous avons déjà beaucoup de commandes. Les gens veulent faire des changements dans leur maison, nous sommes dans notre créneau et notre outil est prêt".

Le fournisseur de peinture de la reine

Fashion For Floors a aussi enrichi sa gamme de quelques produits exclusifs pour la maison: literie, poignées, interrupteurs design. Et s’est associé à la marque de peinture britannique, Little Greene, pour proposer sa gamme de couleurs en Principauté. La marque est notamment connue pour avoir les faveurs de la reine d’Angleterre et a le titre de fournisseur exclusif pour la rénovation des monuments nationaux au Royaume-Uni. Un gage de qualité pour ceux qui voudraient l’essayer!