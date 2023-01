Après le Kilimandjaro, six amis de Monaco s’attaquent à l’Aconcagua en Argentine

En six jours, dans des conditions optimales, la bande de copains avait gravi le Kilimandjaro et brandi le drapeau monégasque à son sommet, à 5 895 mètres d’altitude. Après le Toit de l’Afrique en Tanzanie, c’est désormais à l’Aconcagua en Argentine que vont s’attaquer Nicolas, Jérémy, Benoît, Manu, Eric et Julien. Le point culminant de la Cordillère des Andes, avec son sommet à 6 962 mètres d’altitude, à une poignée de kilomètres de la frontière chilienne.

Le 16 janvier, ces résidents, salariés ou entrepreneurs de la Principauté, tous habités par un amour inconditionnel pour la montagne, amorceront une longue et délicate ascension de 120 km par la voie des Polonais, ouverte en janvier 1961.

"L’Aconcagua est mythique et fait partie des Seven Summits (1), les sept plus hauts sommets de chaque continent, relate Nicolas Toscan, l’un des participants à ce périple alpin. On aborde tous cette expédition avec beaucoup d’humilité. On part vers l’inconnu. On est incapable de savoir comment notre corps réagira à de telles altitudes, au manque d’oxygène et à des températures pouvant atteindre -35°C avec beaucoup de vent. Ce n’est pas garanti que l’on arrive en haut."