Après le départ du cimentier, quel avenir pour les terrains de Lafarge à Contes?

Trois sites industriels dont une immense carrière, près de 130 hectares d’espace à réaménager, repenser et réinventer. L’avenir des terrains qu’occupe le cimentier Lafarge à Contes est une "super opportunité", concède le président de la communauté de communes du Pays des Paillons (CCPP), Cyril Piazza.

Quel projet?

La commune de Contes a mandaté le cabinet d’urbanisme niçois Es-Pace qui a proposé un projet ambitieux d’aménagement en adéquation avec la volonté du maire Francis Tujague. Ça tombe bien, Lafarge est "prêt à vendre", assure-t-il. L’édile voit, sur ces terrains convoités, "un parc d’activité à haute valeur environnementale". "On veut quelque chose d’organisé, précise-t-il. On l’imposera dans le plan local d’urbanisme [PLU]". Un PLU qu’il faudra faire évoluer car il est pour l’instant dédié à l’industrie cimentière sur ces parcelles.

"Il y a une potentialité énorme pour les petites et moyennes entreprises", abonde Cyril Piazza, qui espère que ces activités "génèrent au moins autant d’emplois que Lafarge". La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) a été sollicitée "pour accompagner" afin que ce qui dessinera sur ces espaces y soit développé par la CCPP et la commune de Contes "de manière coopérative".

Pour quand est-ce prévu?

"L’activité de l’usine est arrêtée, indique Francis Tujague. Lafarge travaille à la préparation des appels d’offres." Au premier magistrat contois, le cimentier aurait communiqué l’échéance de "mi-2024" pour livrer un terrain d’une cinquantaine d’hectares dépollué et utilisable. "Une date plausible" selon lui.

"On attend beaucoup des services de l’État, ajoute Cyril Piazza. Qu’ils nous aident, qu’ils soient vigilants. Qu’ils contraignent Lafarge à démonter rapidement et proprement."

Les deux élus locaux souhaitent d’ailleurs rencontrer le préfet des Alpes-Maritimes pour en faire un "projet départemental".

Car en plus de l’usine, il y a la carrière qui devra être remplie. La municipalité a pris un arrêté municipal dans ce sens. Une opération qui pourrait être terminée d’ici "sept à huit ans".

"Les voies d’accès, l’alimentation en eau et électricité y est déjà, rappelle le maire de Contes. Il y aura des aménagements mais pas de travaux trop importants à réaliser."