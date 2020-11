Après le confinement, la promenade des Anglais de nouveau noire de monde ce dimanche

De la promenade du Soleil à Menton jusqu'à la Croisette à Cannes en passant par la promenade des Anglais à Nice, les promeneurs, joggeurs et cyclistes sont nombreux ce dimanche à profiter d'une liberté en partie retrouvée sur le bord de mer. Et, cerise sur le gâteau, le soleil est au rendez-vous.

"Il y a tellement de monde sur la piste cyclable qu'on ne peut plus la prendre. On est obligé d'aller à vélo sur la route", témoigne Yvette depuis le bord de mer niçois.

En attendant les grands espaces

Pas de quoi craindre une propagation du virus: les piétons portent leur masque et malgré la foule, les distances sont respectées.

La limite de 1 km et d'une heure, depuis son domicile, a été remplacée par 20 km et 3 heures. Certes pas de quoi, avec cette première étape du déconfinement, rejoindre les grands espaces de l'arrière-pays mais suffisamment pour flâner sur le littoral, profiter de la nature dans les parcs départementaux ou les collines de proximité et pour se lancer à vélo ou à pied dans de première balades revigorantes.

Un hors-d'œuvre avant que les barrières ne tombent complètement, à partir du 15 décembre.