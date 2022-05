Après la mort de son fils, le chef étoilé Yannick Alleno annonce la création d'une association pour soutenir les victimes de multirécidivistes

Dans un message publié samedi 14 mai sur son compte Instagram, le chef multi-étoilé écrit: "Je viens de comprendre ce matin seulement le manque qui va me hanter toute ma vie. Alors, son énergie logée au plus profond de mon corps servira à travers l’association “Antoine Alléno" ». Le texte est illustré par une photo de son fils tout sourire portant la veste de cuisine de l’Allénothèque, restaurant de son père dans le 7e arrondissement de Paris, "pour que personne ne garde une image de tristesse d’Antoine".

Antoine Alleno est mort le 8 mai, percuté par un chauffard alors qu’il était à l’arrêt à un feu rouge en scooter. Et six jours plus tard, le lendemain des funérailles à la collégiale Notre-Dame de Poissy dans les Yvelines, son père, le chef multi-étoilé Yannick Alléno, annonce la création d’une association de soutien aux victimes de multirécidivistes.

"Construire des choses encore plus belles"

Dans un autre message publié la veille, jour des obsèques, Yannick Alléno souligne: "Ton frère Thomas, ton grand frère et moi allons construire encore et encore, avec toi pour nous guider, avec ce regard de hauteur que tu as des cieux, des choses encore plus belles."

Porté par l’énergie qui le caractérise, Yannick Alléno, père aimant et en peine, entend donc poursuivre l’essor remarquable de ses restaurants. Mais il s’engagera également dans une cause qui inscrira le prénom et nom de son fils défunt dans les actions associatives de soutien aux victimes de multidélinquants.