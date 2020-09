Après deux ans d'attente, l’Institut audiovisuel ouvre officiellement ses portes au public à Monaco

Près deux ans après son déménagement, et après quelques aléas d’installation et un confinement plus tard, l’Institut audiovisuel de Monaco, situé boulevard du Jardin-Exotique, est désormais pleinement opérationnel.

Autant sur son plateau technique de 450 mètres carrés qu’au niveau de ses archives, de même superficie, à la température et l’hydrométrie contrôlée.

Entre les deux, un étage intermédiaire a été pensé pour accueillir prochainement le public et montrer la richesse des collections de l’institut dont la mission est de conserver les documents visuels et sonores, professionnels ou familiaux, qui concernent Monaco. Du film de famille confié en dépôt aux témoignages des superproductions cinématographiques tournées en Principauté, en passant par les actualités.

L’image d’actualité, témoin du temps

Dès l’entrée, un cabinet de curiosités en donne un aperçu. S’y côtoient dans un joyeux mélange du matériel de prises de vues ancien, des photographies d’époque, une frise qui évoque la quintessence des 230 films tournés à Monaco depuis celui signé par Georges Méliès en 1905. Et des bribes d’actualité à foison.

C’est d’ailleurs une des gageures de l’Institut que de garder le plus possible d’images tournées pour les actualités télévisées. Tous les rushes de Monaco Info sont consignés depuis un quart de siècle. Et le plus possible d’images de l’époque de TMC.

Une ère où la conservation n’était pas légion. "Les images de la visite de De Gaulle en 1960 par exemple, étaient conservées en bas d’une pile à même le sol dans un garage de Beausoleil quand nous les avons récupérées. La source originale, endommagée par des inondations dans ce garage, était inutilisable. Heureusement, les rushes, un peu plus haut sur la pile, nous ont permis de reconstituer la visite", détaille le directeur de l’Institut, Vincent Vatrican.