Après deux ans d'arrêt en raison de la covid-19, le club Alpin Monégasque reprend ses activités

Le Club Alpin Monégasque (CAM) a repris l’ensemble de ses activités début octobre, après deux années d’inactivité à cause de la Covid-19 . Non sans mal, puisque la structure a perdu plus de la moitié de ses adhérents.

En l’espace de deux ans, le CAM est passé de près de 400 licenciés, à moins de 200 aujourd’hui. Mais comme le concède Emmanuel Coste le Secrétaire général du club, la structure a tenu financièrement: "Les subventions de la mairie de Monaco nous ont permis de régler nos frais fixes. Ca nous a permis de passer au travers de la crise, et d’organiser la reprise sereinement".

Se trouvant à l’espace Saint-Antoine à Cap-d’Ail, les protocoles sanitaires français et monégasques n’ont permis aucune reprise en intérieur. Aujourd’hui, l’heure est au rappel que les grands amateurs de ces activités pourront de nouveau exercer leur passion, après un période délicate.

45 euros par an seulement

Depuis début novembre, une toute nouvelle équipe de bureau du club Alpin gère les multiples activités proposées (escalade, randonnées…). Régulièrement, il est possible d’effectuer des randonnées, encadrées par des bénévoles ou par des professionnels de la montagne.

Sans oublier la salle d’escalade à l’espace Saint-Antoine qui propose des créneaux adultes du lundi au jeudi de 19h à 22h, sous la direction d’un spécialiste de la discipline. Mais aussi une école d’escalade pour les enfants de 7 à 16 ans.

De 2 à 90 ans, du sportif au contemplatif, du marcheur occasionnel à l’himalayiste chevronné, les inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous pour la modique somme de 45 euros par ans.