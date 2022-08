Après deux ans d’absence, le traditionnel pique-nique des Monégasques "U Cavagnëtu" revient

Ce rendez-vous traditionnel est réservé aux Monégasques ainsi qu’à leurs conjoints qui devront présenter une pièce d’identité aux diverses entrées.

L’accès au Parc sera possible dès 17h15. La soirée débutera à 18h par une messe célébrée sur le Terrain Omnisports du Parc et se poursuivra autour d’un pique-nique dans une ambiance musicale assurée par la chorale d’U Cantin d’A Roca et par un Quartet de Jazz, mené par Lionel Vaudano, professeur à l’Académie Rainier III.

Le jour du pique-nique, à partir de 17h, l’accès au réseau des autobus de Monaco et le stationnement au parking du Jardin Exotique seront gratuits sur présentation de la carte d’identité monégasque ou de l’invitation.

Par ailleurs, dans le cadre de l’organisation de cet évènement marquant la rentrée, la Mairie informe que le Parc Princesse Antoinette sera fermé au public du lundi 29 août au mercredi 7 septembre 2022 inclus.

Le kiosque ainsi que le mini-golf, situés dans la partie basse du Parc, resteront ouverts (sauf jour de la manifestation), mais l’entrée se fera uniquement par la partie inférieure, située sur le Boulevard de Belgique.