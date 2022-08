Après deux ans d'absence, le Petit Futé consacré à Monaco revient et change de look

"Pour que jeunes prennent l’habitude d’acheter le Petit Futé dès leurs premières escapades"

Isabelle Drezen est responsable d’éditions Monaco-Côte d’Azur chez le Petit Futé. Elle revient sur les particularités de ce nouveau guide de la Principauté, édité tous les deux ans.

La nouvelle édition du Petit Futé Monaco vient de sortir. Comment ce guide se différencie-t-il des autres?

Nous sommes le seul éditeur en Europe à consacrer un guide entier dédié à Monaco en français. Que ce soit dans Lonely Planet, Le Routard, etc. Monaco est toujours inclus dans une édition Côte d’Azur.

À qui est destiné ce guide?

Il est destiné à la fois aux touristes de passage, qu’ils viennent de loin ou du département voisin, à la recherche de contenus sur l’histoire, le patrimoine du pays. Mais aussi pour les résidents qui viennent s’installer pour qui le Petit Futé peut servir de guide d’accueil.

Cette édition a été complètement revue…

L’ensemble de la collection a évolué depuis deux ans pour devenir plus visuelle et dynamique. C’est une stratégie globale du groupe Petit Futé partie du constat que les jeunes lisent moins et veulent des choses plus concises. Nous avons donc réduit les articles sur nos bonnes adresses. Mais si le lecteur veut en savoir plus, certains articles sont pourvus d’un petit logo avec un téléphone. Ce pictogramme signale qu’il peut se rendre sur petitfute.app (une application disponible sans téléchargement directement dans le moteur de recherche de Google via son smartphone), prendre la page correspondante en photo et avoir accès à du contenu multimédia additionnel sur le sujet. Le guide fait aussi plus de place à l’image, avec des formats carrés inspirés d’Instagram. Le but étant d’attirer les jeunes pour qu’ils prennent l’habitude d’acheter le Petit Futé dès leurs premières escapades touristiques.

Si vous deviez recommander une seule chose à ne pas manquer à Monaco?

S’il y a quelque chose que je conseille à des amis quand ils viennent dans la région c’est, sans hésiter, la visite des grands appartements du Palais. Même si vous n’êtes pas féru de fresques et de la Renaissance, c’est une visite inédite et exclusive qu’il faut absolument voir.

La destination Monaco a la réputation d’être réservée à une clientèle plutôt aisée. Vous proposez des adresses accessibles?

On a de tout en termes de prix, notamment pour les restaurants. On va du petit snack à Fontvieille au Louis XV à l’Hôtel de Paris, pour avoir un panel le plus complet possible. Mais si les gens n’ont pas de gros budgets pour aller dîner le soir, il ne faut pas hésiter à aller plutôt déjeuner. Les restaurants sont plus abordables le midi, voire moins chers que ceux du Cour Saleya à Nice. Tout en sachant que le service et l’accueil sont d’une qualité qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.