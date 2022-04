Après deux années d'absence, les bateaux de croisière font leur grand retour à Monaco

Sa robuste silhouette, apparue au petit matin du 5 avril, n’est guère passée inaperçue depuis les points de vue de la Principauté. Long de 181 mètres, l’Azamara Pursuit a débarqué des centaines de passagers sur le quai Rainier-III, au pied de la Digue.

Puis, hier, le Viking Sky a pris sa place tandis que le Viking Sea et le Seven Seas Voyager mouillaient dans la rade de Monaco.

Voilà plus de deux années que, pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19, les autorités monégasques avaient interdit l’amarrage des bateaux de croisière à Monaco afin d’éviter une explosion des contaminations sur le sol national.

Le dernier paquebot à avoir accosté dans l’enceinte portuaire répondait au doux nom d’Amera et mesurant 205 mètres. C’était le 6 janvier 2020.

Cette année, rien que sur Monaco, 137 navires ont été programmés au planning des escales.

Des bateaux ne pouvant

pas excéder 250 mètres

Un retour des croisiéristes espéré depuis fort longtemps par les restaurateurs et commerçants du pays, particulièrement ceux du Rocher, largement tributaires de cette clientèle touristique (lire ci-dessous).

Par rapport à 2019, année durant laquelle 176.000 passagers avaient foulé le sol monégasque, la stratégie de l’État princier diffère néanmoins.

"On a limité l’accueil aux catégories luxe et premium avec des bateaux d’une longueur et d’une capacité maximales de 250 mètres et 1.250 passagers à bord", résume Olivier Lavagna, directeur général de la Société d’exploitation des ports de Monaco (SEPM), pour qui le volet "croisière" représente 10% du chiffre d’affaires.

Terminé, donc, ces embarcations de 300 mètres, pouvant abriter jusqu’à 3 à 4.000 personnes, que l’on observe non loin de là en rade de Villefranche-sur-Mer. Une absence qui ne devrait pas peser économiquement puisqu’une large partie de cette clientèle rallie tout de même Monaco en bus.

Une saison des croisières volontairement écourtée

D’autres changements vont s’opérer cette année: "On va réduire les bateaux au mouillage dans la rade. Il a aussi été décidé de limiter la saison de croisières entre avril et la mi-novembre", poursuit-il.

Les autres mois seront désormais dévolus à l’accueil de méga yachts, dont les mensurations peuvent parfois flirter avec les 150 mètres de longueur.

"Cela va nécessiter des travaux dans le chenal, à l’entrée du port. Une barge va venir y positionner quatre systèmes d’amarrages complémentaires. On va aussi mieux équiper la digue en amenant plus de puissance électrique et en élargissant les défenses d’accostage", détaille Olivier Lavagna.

Enfin, la SEPM vise à développer le concept de "tête de ligne", c’est-à-dire que Monaco ne soit pas seulement une escale, mais que le pays se place comme le point de départ ou d’arrivée d’une croisière.

"Cela aurait des retombées économiques plus importantes, notamment pour les hôtels. En étant la ville de départ les passagers viennent généralement la veille, louent une chambre et consomment dans les restaurants. Cela leur donnerait aussi envie de revenir, plus tard, en Principauté", argumente-t-il.

Objectif affiché, donc: devenir plus attractif.