Après deux années d'absence, la Semaine du goût ravive les papilles des écoliers de Monaco

Réunir 130 personnes - dont une cinquantaine de chefs cuisiniers - autour du souverain pour un petit-déjeuner à 8 heures un lundi matin : l’association Monaco Goût et Saveurs a tenu le pari pour lancer en fanfare, ce lundi, la 25e édition de la Semaine du goût. Après deux années "au pain sec", dues à la pandémie, la manifestation est de retour cette semaine dans les écoles.

Avec un objectif toujours défendu par le président de l’association, Joël Garault, que de "donner des leçons de goût aux jeunes", souligne le chef cuisinier comme un devoir, en rappelant que la manifestation, il y a vingt-cinq ans, a été pensée par Jean-Mary Rizza.

Ateliers techniques ce jeudi

Du côté de Monaco Goût et Saveurs, on témoigne cette année d’un regain d’entrain pour le projet, comme pour défendre les valeurs du bien manger, qui s’inculquent dès l’enfance.

En détail pour cette édition, des classes de CE1 et CE2 de la Principauté - soit environ 500 élèves - vont avoir droit au passage d’un chef cuisinier dans leur école, flanqué d’un commis issu des rangs des élèves du Lycée technique et hôtelier, pour apprivoiser les notions du goût. Et tous se retrouveront en cuisine, jeudi, pour des ateliers. Particulièrement tournés cette année vers deux aliments, qualifié de « couple star » de la gastronomie : la crevette et l’avocat.

Goûter et apprendre

"Chaque année, reprend Joël Garault, nous choisissons des produits à mettre à l’honneur, en concertation avec la Fondation Prince Albert II qui sélectionne un poisson et l’équipe de Jessica Sbaraglia et Terrae pour le légume." L’avocat-crevette, une entrée aujourd’hui parfois ringardisée, est donc vouée à retrouver ses lettres de noblesse au cours de la semaine.

Outre les ateliers, la pédagogie passe par un livret - conçu à l’automne par les primaires de la Principauté - qui accompagne la Semaine du goût. Et qui détaille l’histoire, la provenance et les vertus de ces deux aliments stars de l’édition 2023 à travers des pages didactiques conçues pour les enfants. Contenant un peu de littérature, des recettes mais aussi des fiches pratiques comme savoir faire pousser un avocatier en faisant germer un noyau d’avocat.

Le livret propose aussi les conseils de la diététicienne Marine Grisoul, qui souligne que la crevette contient les neuf acides aminés essentiels à notre organisme. Et que l’avocat est un superaliment de bonnes matières grasses, particulièrement recommandé pour les femmes enceintes pour sa vitamine B9, qui joue un rôle dans la production du matériel génétique.

Valoriser la nourriture

L’esprit de la Semaine du goût est là : valoriser la nourriture terrestre et spirituelle. "C’est un magnifique projet pédagogique", confirme Isabelle Bonnal, commissaire générale chargée de l’Éducation nationale, qui retrouve dans cette 25e édition "l’excellence, l’exigence et la fantaisie".