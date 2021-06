Après des années de travaux et de polémiques à Roquebrune-Cap-Martin, on sait quand le Vista Palace qui surplombe Monaco va rouvrir

Y’a-t-il un risque pour les habitants qui vivent au-dessous?

Le risque zéro n’existe pas, mais il y avait, avant, un risque imminent de chutes de pierre qui menaçait les habitations. Cette opération de sécurisation de la falaise a permis de les supprimer. Elle profite à l’hôtel et à tous ceux qui vivent en dessous. On peut peut-être sortir de la zone rouge et on peut y vivre plus tranquillement. Et le bien étant sécurisé, il peut être mis à la vente.

Quid de l’impact sur la faune et la flore de cette zone classée Natura 2000? Des études vont-elles être menées?

Il y a eu une enquête publique. Un commissaire enquêteur a été missionné et avait émis un avis favorable sur la déclaration de projet de restructuration de cet hôtel. Il y a eu des recommandations qui ont fait l’objet d’un suivi durant le chantier. L’arrêté préfectoral de septembre 2020 préconise trois choses. Un suivi de la gestion et l’élimination des plantes exotiques et invasives sur la falaise 20 ans après le début des travaux. Un suivi de la flore chaque année pendant dix ans. Et un suivi de la colonisation des murets par les reptiles pendant 5 ans. C’est obligatoire.